У Нікополі в сміттєвий бак викинули цуценя без очей

Днями у Нікополі в сміттєвому баку знайшли маленьке сліпе цуценя.

Крихітці всього 2,5 місяці, вона ледь дихала.

Про це повідомила у ФБ Ольга Гардт.

Інвалід, без очей, сліпа, навіщо жити, навіщо такими морочитися, можна ж просто в бак для сміття, – написала Ольга.

За її словами, під час народження в очі цуценяти потрапила інфекція, і вони повністю вигнили. Якщо б своєчасно лікували, очі можна було б врятувати! Але господарі просто позбулися тварини.

Найприкріше, що люди самі ж і довели дитину до інвалідності. Потрібно було просто прокапати очі і підлікувати, щоб вони не вигнили, – пише жінка.

Зараз цуценя в Ольги, вона шукає для нього люблячу родину.

Я розумію, що ця мала – інвалід, нікому не потрібна. І вона, як і всі інші, залишиться у мене. Але глибоко в душі я все ж таки сподіваюсь, а раптом хтось зглянеться і візьме її до себе в сім’ю, – написала вона.

Якщо ви хочете взяти крихітку до себе, то телефонуйте: 0665567988.

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