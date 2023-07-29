Днепровские художницы чудом спаслись при ракетном обстреле (ВИДЕО)

Во время страшной атаки девушки спокойно занимались творчеством и снимали процесс на видео. По предварительным данным художественная студия находилась всего в 100 метрах от эпицентра взрыва.
К счастью, девушки быстро среагировали и организованно выбежали в укрытие.
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