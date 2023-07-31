Погода на 31 июля: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Дождь c грозой, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на мелкий дождь. Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +29°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 31 июля:
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Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!
В Днепре еще не отменили штормовое предупреждение.
Захватите с собой зонт!
В Днепре и области завтра резко ухудшится погода.
Количество пострадавших из-за ракетной атаки по Днепру, которую Россия совершила 28 июля, увеличилось до десяти.
В одном из днепровских "Сильпо" горожанка купила скумбрию, внутри которой нашла червей.
В субботу, 29 июля, на предприятии в Самарском районе Днепра погиб работник. Мужчине было всего 59 лет.
В субботу, 29 июля, в больницу Кривого Рога попал 9-летний мальчик, у которого диагностировали множественные поверхностные осколочные ранения.
В Днепре в августе ряд жилых домов останется без газа. Это связано с ремонтными работами на системах газоснабжения города и района.
На украинско-венгерском участке границы в течение суток задержали сразу семерых уклонистов. Трое из них - из Покрова Днепропетровской области.
В ночь на воскресенье, 30 июля, в Кривом Роге умерла 14-летняя девочка. Ее тело нашла мать на диване в собственной квартире.
В Никополе Днепропетровской области заметили букву "Z" - символ российской агрессии - на одном из бордов.
В воскресенье, 30 июля, на трассе Днепр - Кривой Рог автомобиль сбил пожилую женщину с ребенком. Пенсионерка скончалась на месте, а мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.
Полиция Днепра продолжает фиксировать последствия ракетной атаки российских оккупантов на город. Уже почти 200 горожан, имущество которых пострадало в результате вражеского обстрела, обратились к правоохранителям.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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