Погода на 31 июля: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Дождь c грозой, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на мелкий дождь. Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +29°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Обязательно захватите с собой зонт!

В Днепре и области завтра резко ухудшится погода.

Захватите с собой зонт!

В Днепре еще не отменили штормовое предупреждение.

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

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