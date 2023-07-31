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Погода на 31 июля: в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Обязательно захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 31 июля: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Дождь c грозой, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на мелкий дождь. Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +29°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 31 июля: 

  • Жаркий и сухой день – к малоснежной и холодной зиме.
  • День дождливый, небо облачное – погода изменится.
  • Ящериц не видно и много стрекоз у воды – к дождю.

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