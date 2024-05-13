Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре жители дома на площади Вокзальной будут получать матпомощь на аренду жилья: детали

В Днепре жители дома на площади Вокзальной будут получать матпомощь на аренду жилья: детали

Сегодня 07:15
просмотров

Размер матпомощи составит от 9 000 грн до 15 000 грн.

Новости Днепра про В Днепре жители дома на площади Вокзальной будут получать матпомощь на аренду жилья: детали

В Днепре планируют утвердить размер материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов жителей квартир в доме на площади Вокзальной, 1, который пострадал 19 апреля из-за вражеского ракетного обстрела. Соответствующее решение планируют утвердить на ближайшем заседании исполкома городского совета.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Отмечается, что речь идет о 28 квартирах.

По результатам технического обследования жителей этих квартир рекомендуется временно отселить на период ремонтных работ, — отметили в горсовете.

Для однокомнатной квартиры размер матпомощи составит 9 000 грн, двухкомнатной — 13 000 грн, трехкомнатной (или более комнат) — 15 000 грн. Материальную помощь на аренду жилья жители квартир упомянутого дома будут получать ежемесячно, начиная с мая.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре жители дома на площади Вокзальной будут получать матпомощь на аренду жилья: деталиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре жители дома на площади Вокзальной будут получать матпомощь на аренду жилья: деталиРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Днепрянка убила мужчину, спрятала тело в подвале, а спустя 9 дней призналась об этом полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 11:50
    Днепрянка убила мужчину, спрятала тело в подвале, а спустя 9 дней призналась об этом полиции

    Женщина сначала хотела скрыть преступление, но потом сама призналась в…

    Движение затруднено: в Днепре возле заезда на Новый мост произошло ДТП с мотоциклистом
    Новости Днепра
    Сегодня 11:28
    Движение затруднено: в Днепре возле заезда на Новый мост произошло ДТП с мотоциклистом

    В Днепре на въезде на Новый мост произошло ДТП с…

    В Днепре на ж/м Приднепровск дети подожгли крышу магазина
    Новости Днепра
    Сегодня 11:08
    В Днепре на ж/м Приднепровск дети подожгли крышу магазина

    В Приднепровске дети подожгли крышу магазина.

    В Днепре на пять месяцев перекроют улицу Калиновую
    Новости Днепра
    Сегодня 10:29
    В Днепре на пять месяцев перекроют улицу Калиновую

    На левом берегу в Днепре на пять месяцев усложнится движение…

    Последние новости

    Днепрянка убила мужчину, спрятала тело в подвале, а спустя 9 дней призналась об этом полиции
    Днепрянка убила мужчину, спрятала тело в подвале, а спустя 9 дней призналась об этом полиции

    Женщина сначала хотела скрыть преступление, но потом сама призналась в нем полиции.

    Сегодня 11:50
    1
    просмотров
    Движение затруднено: в Днепре возле заезда на Новый мост произошло ДТП с мотоциклистом
    Движение затруднено: в Днепре возле заезда на Новый мост произошло ДТП с мотоциклистом

    В Днепре на въезде на Новый мост произошло ДТП с мотоциклистом.

    Сегодня 11:28
    2
    просмотров
    В Днепре на ж/м Приднепровск дети подожгли крышу магазина
    В Днепре на ж/м Приднепровск дети подожгли крышу магазина

    В Приднепровске дети подожгли крышу магазина.

    Сегодня 11:08
    2
    просмотров
    В Днепре на пять месяцев перекроют улицу Калиновую
    В Днепре на пять месяцев перекроют улицу Калиновую

    На левом берегу в Днепре на пять месяцев усложнится движение транспорта.

    Сегодня 10:29
    10
    просмотров
    Жителей Днепра и области предупредили об опасном и стихийном метеоявлении
    Жителей Днепра и области предупредили об опасном и стихийном метеоявлении

    Будьте осторожны!

    Сегодня 09:56
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине полицейские разыскивают 15-летнюю девушку
    На Днепропетровщине полицейские разыскивают 15-летнюю девушку

    Важна любая информация!

    Сегодня 09:22
    2
    просмотров
    В Днепре на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар: подробности от ГСЧС (ФОТО)
    В Днепре на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар: подробности от ГСЧС (ФОТО)

    Погибших и травмированных нет.

    Сегодня 08:40
    5
    просмотров
    В Днепре продолжают ограничивать водоснабжение должникам: адреса с 13 по 17 мая
    В Днепре продолжают ограничивать водоснабжение должникам: адреса с 13 по 17 мая

    Сумма задолженности по этим адресам составляет 546 362,07 грн!

    Сегодня 08:00
    4
    просмотров
    Зарядите телефон: сегодня в Днепре будут выключать свет до 17:00
    Зарядите телефон: сегодня в Днепре будут выключать свет до 17:00

    Подготовьтесь!

    Сегодня 06:28
    7
    просмотров
    Погода на 13 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями
    Погода на 13 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    6
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх