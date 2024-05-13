В Днепре жители дома на площади Вокзальной будут получать матпомощь на аренду жилья: детали

В Днепре планируют утвердить размер материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов жителей квартир в доме на площади Вокзальной, 1, который пострадал 19 апреля из-за вражеского ракетного обстрела. Соответствующее решение планируют утвердить на ближайшем заседании исполкома городского совета.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Отмечается, что речь идет о 28 квартирах.
По результатам технического обследования жителей этих квартир рекомендуется временно отселить на период ремонтных работ, — отметили в горсовете.
Для однокомнатной квартиры размер матпомощи составит 9 000 грн, двухкомнатной — 13 000 грн, трехкомнатной (или более комнат) — 15 000 грн. Материальную помощь на аренду жилья жители квартир упомянутого дома будут получать ежемесячно, начиная с мая.
Читайте также:
Автор:
Женщина сначала хотела скрыть преступление, но потом сама призналась в…
В Днепре на въезде на Новый мост произошло ДТП с…
В Приднепровске дети подожгли крышу магазина.
На левом берегу в Днепре на пять месяцев усложнится движение…
Женщина сначала хотела скрыть преступление, но потом сама призналась в нем полиции.
В Днепре на въезде на Новый мост произошло ДТП с мотоциклистом.
В Приднепровске дети подожгли крышу магазина.
На левом берегу в Днепре на пять месяцев усложнится движение транспорта.
Будьте осторожны!
Важна любая информация!
Погибших и травмированных нет.
Сумма задолженности по этим адресам составляет 546 362,07 грн!
Подготовьтесь!
Хорошего дня, друзья!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!