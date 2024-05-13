В Днепре жители дома на площади Вокзальной будут получать матпомощь на аренду жилья: детали

Размер матпомощи составит от 9 000 грн до 15 000 грн.

В Днепре планируют утвердить размер материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов жителей квартир в доме на площади Вокзальной, 1, который пострадал 19 апреля из-за вражеского ракетного обстрела. Соответствующее решение планируют утвердить на ближайшем заседании исполкома городского совета.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Отмечается, что речь идет о 28 квартирах.

По результатам технического обследования жителей этих квартир рекомендуется временно отселить на период ремонтных работ, — отметили в горсовете.

Для однокомнатной квартиры размер матпомощи составит 9 000 грн, двухкомнатной — 13 000 грн, трехкомнатной (или более комнат) — 15 000 грн. Материальную помощь на аренду жилья жители квартир упомянутого дома будут получать ежемесячно, начиная с мая.

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