В Днепре продолжают ограничивать водоснабжение должникам: адреса с 13 по 17 мая

Коммунальное предприятие «Днепрводоканал» продолжает ограничивать услуги водоснабжения и водоотведения должникам. С 13 по 17 мая специализированная бригада по отключению будет работать в следующих районах города:
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Отмечается, что отключение также будет проведено должникам многоквартирных домов. С графиком и адресами можно ознакомиться ниже или по ссылке на официальном сайте КП.
Сумма задолженности перед нашим предприятием по этим адресам составляет 546 362,07 грн. Чтобы не остаться без воды, просим должников срочно погасить долги. КП «Днепрводоканал» идет навстречу потребителям, которые имеют финансовые трудности, предлагая им заключить договор на реструктуризацию. Для получения разъяснений обращайтесь в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП», — отметили в КП.
Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре будут выключать свет до 17:00.
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Александра Лучка
Автор:
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