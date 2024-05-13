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  • В Днепре продолжают ограничивать водоснабжение должникам: адреса с 13 по 17 мая

В Днепре продолжают ограничивать водоснабжение должникам: адреса с 13 по 17 мая

Сегодня 08:00
просмотров

Сумма задолженности по этим адресам составляет 546 362,07 грн!

Новости Днепра про В Днепре продолжают ограничивать водоснабжение должникам: адреса с 13 по 17 мая

Коммунальное предприятие «Днепрводоканал» продолжает ограничивать услуги водоснабжения и водоотведения должникам. С 13 по 17 мая специализированная бригада по отключению будет работать в следующих районах города:

  • Соборный,
  • Центральный.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Отмечается, что отключение также будет проведено должникам многоквартирных домов. С графиком и адресами можно ознакомиться ниже или по ссылке на официальном сайте КП.

Сумма задолженности перед нашим предприятием по этим адресам составляет 546 362,07 грн. Чтобы не остаться без воды, просим должников срочно погасить долги. КП «Днепрводоканал» идет навстречу потребителям, которые имеют финансовые трудности, предлагая им заключить договор на реструктуризацию. Для получения разъяснений обращайтесь в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП», — отметили в КП.

Новости Днепра про В Днепре продолжают ограничивать водоснабжение должникам: адреса с 13 по 17 мая

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре будут выключать свет до 17:00.

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Новости Днепра про В Днепре продолжают ограничивать водоснабжение должникам: адреса с 13 по 17 маяУкраїнська Новости Днепра про В Днепре продолжают ограничивать водоснабжение должникам: адреса с 13 по 17 маяРусский

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