В администрации ЖК Geneva, в который вчера попала российская ракета, рассказали, как будут восстанавливать комплекс

Вчера россияне атаковали центр Днепра ракетами.

Одна из них попала в жилой комплекс Geneva – там есть значительные разрушения.

Сегодня администрация ЖК представила план действий по восстановлению комплекса.

В ближайшее время они планируют провести предварительное обследование здания, привлекая специализированные и лицензированные организации, для выполнения первоочередных аварийных работ. Далее будет проведено полное обследование здания, в которое входит как инструментальное обследование несущих конструкций, так и полное обследование инженерных коммуникаций, с составлением отчета и дефектных актов.

Это очень важный этап, поскольку по первому визуальному анализу могут быть не заметны внутренние повреждения и трещины, особенно касающиеся каркаса дома. Аналогично и по инженерным сетям, – объяснили в администрации.

Далее компания на основании этих документов разработает полный рабочий проект восстановления.

Чтобы дом функционировал как раньше, необходимо привести все конструкции и инженерные коммуникации в проектное положение. Это наша первоочередная задача. Наши специалисты работают уже на объекте. Сделаем все в максимально сжатые сроки. Одновременно будет оказана помощь в разборке завалов, уборке мусора и подготовке дома к аварийным работам. Все вышеперечисленные виды работ будут выполнены за счет компании, – отметили в администрации ЖК.

Напомним, ранее мы писали, что специальная комиссия оценит убытки жителей после ракетного удара: мэр Днепра рассказал детали.

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