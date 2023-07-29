Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В администрации ЖК Geneva, в который вчера попала российская ракета, рассказали, как будут восстанавливать комплекс

В администрации ЖК Geneva, в который вчера попала российская ракета, рассказали, как будут восстанавливать комплекс

Сегодня 13:15
просмотров

Вчера россияне атаковали центр Днепра ракетами.

Новости Днепра про В администрации ЖК Geneva, в который вчера попала российская ракета, рассказали, как будут восстанавливать комплекс

Одна из них попала в жилой комплекс Geneva – там есть значительные разрушения.

Сегодня администрация ЖК представила план действий по восстановлению комплекса.

В ближайшее время они планируют провести предварительное обследование здания, привлекая специализированные и лицензированные организации, для выполнения первоочередных аварийных работ. Далее будет проведено полное обследование здания, в которое входит как инструментальное обследование несущих конструкций, так и полное обследование инженерных коммуникаций, с составлением отчета и дефектных актов.

Это очень важный этап, поскольку по первому визуальному анализу могут быть не заметны внутренние повреждения и трещины, особенно касающиеся каркаса дома. Аналогично и по инженерным сетям, – объяснили в администрации.

Далее компания на основании этих документов разработает полный рабочий проект восстановления.

Чтобы дом функционировал как раньше, необходимо привести все конструкции и инженерные коммуникации в проектное положение. Это наша первоочередная задача. Наши специалисты работают уже на объекте. Сделаем все в максимально сжатые сроки. Одновременно будет оказана помощь в разборке завалов, уборке мусора и подготовке дома к аварийным работам. Все вышеперечисленные виды работ будут выполнены за счет компании, – отметили в администрации ЖК.

Новости Днепра про В администрации ЖК Geneva, в который вчера попала российская ракета, рассказали, как будут восстанавливать комплекс

Напомним, ранее мы писали, что специальная комиссия оценит убытки жителей после ракетного удара: мэр Днепра рассказал детали.

Читайте также:

Новости Днепра про В администрации ЖК Geneva, в который вчера попала российская ракета, рассказали, как будут восстанавливать комплексУкраїнська Новости Днепра про В администрации ЖК Geneva, в который вчера попала российская ракета, рассказали, как будут восстанавливать комплексРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В центре Днепра на месте ракетного удара запретили движение по одной из улиц: планируйте маршрут
Новости Днепра
Сегодня 12:15
В центре Днепра на месте ракетного удара запретили движение по одной из улиц: планируйте маршрут

Вечером 28 июля россияне ударили ракетами по центру Днепра. Попали…

В Днепре на Слобожанском столкнулись Toyota и мотоцикл: полиция разыскивает свидетелей
Новости Днепра
Сегодня 11:35
В Днепре на Слобожанском столкнулись Toyota и мотоцикл: полиция разыскивает свидетелей

Нужна ваша помощь!

Взрывы раздались до тревоги: в Генштабе рассказали, какими ракетами россияне вчера ударили по Днепру
Новости Днепра
Сегодня 09:39
Взрывы раздались до тревоги: в Генштабе рассказали, какими ракетами россияне вчера ударили по Днепру

Вчера вечером россияне нанесли ракетный удар по центру Днепра. Попали…

На месте ракетного удара в центре Днепра завершили поисково-спасательные работы: появились новые подробности
Новости Днепра
Сегодня 08:23
На месте ракетного удара в центре Днепра завершили поисково-спасательные работы: появились новые подробности

Вчера вечером россияне ударили ракетами по центру Днепра. Попали в…

Последние новости

Ракетная атака россиян: полиция Днепра зарегистрировала 63 случая повреждения имущества
Ракетная атака россиян: полиция Днепра зарегистрировала 63 случая повреждения имущества

Во время ракетной атаки было повреждено немало движимого и недвижимого имущества. Полиция продолжает собирать доказательства преступлений.

Сегодня 14:33
2
просмотров
Стояла на остановке: жительница Днепра получила ранения по прилету (ФОТО)
Стояла на остановке: жительница Днепра получила ранения по прилету (ФОТО)

Из-за вчерашней ракетной атаки пострадал еще один человек.

Сегодня 12:37
5
просмотров
В центре Днепра на месте ракетного удара запретили движение по одной из улиц: планируйте маршрут
В центре Днепра на месте ракетного удара запретили движение по одной из улиц: планируйте маршрут

Вечером 28 июля россияне ударили ракетами по центру Днепра. Попали в админздание и жилой комплекс.

Сегодня 12:15
9
просмотров
Специальная комиссия оценит убытки жителей после ракетного удара: мэр Днепра рассказал детали
Специальная комиссия оценит убытки жителей после ракетного удара: мэр Днепра рассказал детали

После ракетных обстрелов Днепра жители поврежденного дома начали интересоваться суммой компенсации.

Сегодня 11:38
5
просмотров
В Днепре на Слобожанском столкнулись Toyota и мотоцикл: полиция разыскивает свидетелей
В Днепре на Слобожанском столкнулись Toyota и мотоцикл: полиция разыскивает свидетелей

Нужна ваша помощь!

Сегодня 11:35
6
просмотров
ГСЧС рассказали о последствиях ракетной атаки по Днепру: разрушены квартиры и крыло админздания
ГСЧС рассказали о последствиях ракетной атаки по Днепру: разрушены квартиры и крыло админздания

В результате ракетной атаки по центру Днепра серьезно пострадал жилищный комплекс и админздание.

Сегодня 10:38
8
просмотров
Взрывы раздались до тревоги: в Генштабе рассказали, какими ракетами россияне вчера ударили по Днепру
Взрывы раздались до тревоги: в Генштабе рассказали, какими ракетами россияне вчера ударили по Днепру

Вчера вечером россияне нанесли ракетный удар по центру Днепра. Попали в админздание и жилой комплекс.

Сегодня 09:39
13
просмотров
Какие вузы Днепра попали в американский рейтинг лучших учебных заведений: подробности
Какие вузы Днепра попали в американский рейтинг лучших учебных заведений: подробности

Авторитетный американский портал AcademicInfluence опубликовал рейтинг вузов по состоянию на 2023 год. В топ-300 лучших вузов мира нашлось место 50 учебных заведений Украины.

Сегодня 08:42
2
просмотров
На месте ракетного удара в центре Днепра завершили поисково-спасательные работы: появились новые подробности
На месте ракетного удара в центре Днепра завершили поисково-спасательные работы: появились новые подробности

Вчера вечером россияне ударили ракетами по центру Днепра. Попали в админздание и жилой комплекс.

Сегодня 08:23
13
просмотров
Буданов сделал оптимистическое заявление по поводу того, когда ВСУ зайдут в Крым
Буданов сделал оптимистическое заявление по поводу того, когда ВСУ зайдут в Крым

Вооруженные силы Украины скоро зайдут на территорию временно оккупированного украинского Крыма.

Сегодня 07:45
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх