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В Днепре на предприятии погиб 59-летний работник: что известно

Сегодня 18:38
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В субботу, 29 июля, на предприятии в Самарском районе Днепра погиб работник. Мужчине было всего 59 лет.

Новости Днепра про В Днепре на предприятии погиб 59-летний работник: что известно

Инцидент произошел примерно в 13:45.

Сообщается, что днепрянин перемещал станок с помощью кран-балки. Как вдруг технику повело и мужчина не успел отойти в безопасную зону.

Работнику раздробило ногу. На месте ему пытались оказать первую медицинскую помощь до приезда «скорой», однако эти попытки оказались тщетными.

От полученной травмы мужчина скончался прямо на предприятии.

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