В Днепре на предприятии погиб 59-летний работник: что известно

Инцидент произошел примерно в 13:45.
Сообщается, что днепрянин перемещал станок с помощью кран-балки. Как вдруг технику повело и мужчина не успел отойти в безопасную зону.
Работнику раздробило ногу. На месте ему пытались оказать первую медицинскую помощь до приезда «скорой», однако эти попытки оказались тщетными.
От полученной травмы мужчина скончался прямо на предприятии.
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