В Днепре на пять месяцев перекроют улицу Калиновую

В Днепре с 29 мая на пять месяцев перекроют движение по улице Калиновой. Об этом говорится в проекте решения, обнародованном на сайте горсовета Днепра.
Сообщается, что до 1 ноября сузят и временно перекроют проезжую часть Калиновой улицы на отрезке пути между улицей Янтарной и улицы Академика Образцова.
За пять месяцев здесь должны выполнить ремонт дорожного покрытия.
Исполнитель согласует схему временного движения с патрульной полицией города. После завершения ремонта прилегающую территорию должны привести в порядок.
Отметим, что решение пока не принято, поскольку его не подписал мэр Днепра Борис Филатов.
Читайте также:
Автор:
Подготовьтесь!
Стражи неба уничтожили враждебную цель над Криворожьем.
Сегодня в Днепре на улице Военно-Морская произошла стрельба.
Государственная погранслужба задержала группу мужчин из Днепропетровской и Харьковской областей.
Подготовьтесь!
Хорошего дня, друзья!
Стражи неба уничтожили враждебную цель над Криворожьем.
Сегодня в Днепре на улице Военно-Морская произошла стрельба.
Государственная погранслужба задержала группу мужчин из Днепропетровской и Харьковской областей.
СК "Днепр-1" проиграл очередной матч весенней части УПЛ.
В Днепре сегодня произошло серьезное ДТП.
В Луганской области вблизи населенного пункта Стельмаховка погиб солдат Сиваченко Ярослав Эдуардович.
В городе Кривой Рог на проспекте Южный Ингулецкого района произошел пожар.
Силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник в Днепропетровской области.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!