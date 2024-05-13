В Днепре на пять месяцев перекроют улицу Калиновую

На левом берегу в Днепре на пять месяцев усложнится движение транспорта.

В Днепре с 29 мая на пять месяцев перекроют движение по улице Калиновой. Об этом говорится в проекте решения, обнародованном на сайте горсовета Днепра.

Сообщается, что до 1 ноября сузят и временно перекроют проезжую часть Калиновой улицы на отрезке пути между улицей Янтарной и улицы Академика Образцова.

За пять месяцев здесь должны выполнить ремонт дорожного покрытия.

Исполнитель согласует схему временного движения с патрульной полицией города. После завершения ремонта прилегающую территорию должны привести в порядок.

Отметим, что решение пока не принято, поскольку его не подписал мэр Днепра Борис Филатов.