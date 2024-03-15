Ребенка украинки, которую убили в Германии, нашли: что известно

Правоохранители разыскали новорожденную девочку, мать которой недавно нашли убитой в Германии. Ребенок находился под присмотром двух мужчин.

Об этом пишет издание Bild.

Отмечается, что след ребенка потерялся после того, как его мать, 27-летнюю украинку, убили в городе Хоккенхайм. Правоохранители подозревают в преступлении двух мужчин, у которых нашли младенца. Они арестованы.

Сейчас девочку отправили в больницу. Анализ ДНК подтвердил, что она является дочерью убитой гражданки Украины. Кроме того, продолжаются поиски 51-летней матери убитой.

Напомним, ранее мы писали, что в Германии убили украинку. Ее мать и новорожденный ребенок загадочно исчезли.

Также мы сообщали, что пропавшую четыре дня назад в Новомосковском районе пенсионерку нашли мертвой.

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