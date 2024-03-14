У Німеччині вбили 27-річну українську біженку, її матір та донька зникли безвісти

Про це повідомляє видання Bild.
Зазначається, що тіло біженки з України знайшли на дамбі річки Рейн біля міста Гоккенгайм. За попередньою версією слідства, українка загинула насильницькою смертю. Раніше вона вважалася зниклою безвісти.
Мати вбитої жінки та її новонароджена донька, якій лише пʼять тижнів, зникли безвісти. Наразі їх розшукує поліція. За даними видання, матір вбитої – 51-річну Марину Стеценко – вважають свідком вбивства доньки.
Триває розслідування для встановлення точних обставин злочину.
Нагадаємо, раніше ми писали, що помер другий український баскетболіст, на якого напали підлітки в Німеччині.
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