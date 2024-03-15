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Дитину українки, яку вбили у Німеччині, знайшли: що відомо

Сьогодні 13:43
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Правоохоронці розшукали новонароджену дівчинку, мати якої нещодавно знайшли вбитою у Німеччині. Дитина перебувала під наглядом двох чоловіків.

Новости Днепра про Дитину українки, яку вбили у Німеччині, знайшли: що відомо

Про це пише видання Bild.

Зазначається, що слід дитини загубився після того, як її матір, 27-річну українку, вбили у місті Хоккенхайм. Правоохоронці підозрюють у злочині двох чоловіків, у яких знайшли немовля. Їх заарештовано.

Наразі дівчинку відправили до лікарні. Аналіз ДНК підтвердив, що вона є донькою вбитої громадянки України. Крім того, тривають пошуки 51-річної матері убитої.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Німеччині вбили українку. Її мати й новонароджена дитина загадково зникли.

Також ми повідомляли, що зниклу чотири дні тому в Новомосковському районі пенсіонерку знайшли мертвою.

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Новости Днепра про Дитину українки, яку вбили у Німеччині, знайшли: що відомоУкраїнська

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