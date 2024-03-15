Зниклу чотири дні тому в Новомосковському районі пенсіонерку знайшли мертвою

З 11 березня тривали пошуки пані Світлани, яка пішла з дому в селищі Знаменівка та зникла безвісти. 63-річну жінку чотири дні шукали в Новомосковському районі та по всій області.
Про її зникнення ми повідомляли раніше.
У п’ятницю, 15 березня, правоохоронці повідомили, що жінку знайшли, але мертвою. Наразі у поліції не повідомляють, що стало причиною смерті Світлани Гаєвської.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким пані Світлани.
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