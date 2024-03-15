Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Зниклу чотири дні тому в Новомосковському районі пенсіонерку знайшли мертвою

Зниклу чотири дні тому в Новомосковському районі пенсіонерку знайшли мертвою

Сьогодні 13:32
просмотров

Зниклу 63-річну жінку після тривалих пошуків знайшли мертвою.

Новости Днепра про Зниклу чотири дні тому в Новомосковському районі пенсіонерку знайшли мертвою

З 11 березня тривали пошуки пані Світлани, яка пішла з дому в селищі Знаменівка та зникла безвісти. 63-річну жінку чотири дні шукали в Новомосковському районі та по всій області. 

Про її зникнення ми повідомляли раніше.

У п’ятницю, 15 березня, правоохоронці повідомили, що жінку знайшли, але мертвою. Наразі у поліції не повідомляють, що стало причиною смерті Світлани Гаєвської. 

Висловлюємо співчуття рідним та близьким пані Світлани.

Читайте також:

Новости Днепра про Зниклу чотири дні тому в Новомосковському районі пенсіонерку знайшли мертвоюУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У мережі показали мініатюрне чортове колесо, яке було в Кам’янському (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:41
    У мережі показали мініатюрне чортове колесо, яке було в Кам’янському (ФОТО)

    Чортове колесо (або його ще називають оглядове колесо) - колись…

    На Дніпропетровщині чоловік побив дружину та власного 7-річного сина: подробиці від медиків
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:37
    На Дніпропетровщині чоловік побив дружину та власного 7-річного сина: подробиці від медиків

    У Дніпропетровській області чоловік побив дружину та маленького сина.

    Не помітив: у Кривому Розі водій ВАЗ збив дитину на зебрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:31
    Не помітив: у Кривому Розі водій ВАЗ збив дитину на зебрі

    За попередньою інформацією, дитина відбулась незначними саднами.

    Знову збільшилася кількість постраждалих від ворожої атаки на Кривий Ріг 12 березня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:56
    Знову збільшилася кількість постраждалих від ворожої атаки на Кривий Ріг 12 березня

    Досі в лікарні – 16 людей.

    Наверх