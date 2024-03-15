На Дніпропетровщині службовці два роки отримували зарплату за неіснуючого колегу

У Кам'янському районі службовці привласнювали зарплатню неіснуючого колеги.

Правоохоронці викрили службовців, які привласнили 190 тисяч гривень бюджетних коштів. Мова йде про посадовців однієї з тергромад Кам’янського району, які тривалий час підробляли документи, аби отримувати зарплатню колеги, який на роботу не ходив.

Упродовж двох років двоє службовців одного із комунальних підприємств на території Кам’янського району підробляли документи. Вони вносили дані в табель робочого часу стосовно працівника, який на робочому місці не з’являвся та посадові обов’язки не виконував. Проте зарплатню йому нараховували справно.

Таким чином посадовці завдали чималих збитків державі та привласнили 190 тисяч гривень.

За погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою фігурантам повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч.ч. 2,4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, аналітики підрахували, скільки отримують ректори українських вишів та хто з ректорів Дніпра потрапив у рейтинг “найбагатших”.

Читайте також:

Українська

Автор: