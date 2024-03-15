У Дніпрі на заїзді на Новий міст зіткнулися дві автівки: утворився затор

Будь ласка, будьте обережні на дорогах!

У Дніпрі погіршилася погода, через це збільшилася кількість ДТП.

Так, на заїзді на Новий міст зіткнулися дві автівки.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Попередньо, без постраждалих. Але в напрямку лівого берега утворився затор.

Також у мережі повідомляють про аварію на Амурському мосту. Затримано рух трамваїв №6 та №9 в обидва напрямки, рух організовано до вулиці Трамвайної.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

UPD: рух трамваїв відновлено!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі водій ВАЗ збив дитину на зебрі.

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