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  • У мережі показали мініатюрне чортове колесо, яке було в Кам’янському (ФОТО)

У мережі показали мініатюрне чортове колесо, яке було в Кам’янському (ФОТО)

Сьогодні 11:41
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Чортове колесо (або його ще називають оглядове колесо) - колись популярний атракціон. Воно було неодмінним атрибутом багатьох парків розваг.

Новости Днепра про У мережі показали мініатюрне чортове колесо, яке було в Кам'янському (ФОТО)

У мережі показали мініатюрне чортове колесо, яке було в Кам’янському.

Фото опублікували у ФБ-спільноті “Світлини Дніпродиму”.

Зазначається, що це колесо розташовувалося в правобережному парку культури і відпочинку ім. Дзержинського. Його висота – 14 метрів.

Перше 14-метрове оглядове колесо в правобережному парку культури і відпочинку ім. Дзержинського було зовсім маленьке. У 12 оглядових кабінках знаходилися по два посадкових місця. 1950-ті, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про У мережі показали мініатюрне чортове колесо, яке було в Кам'янському (ФОТО)

Новости Днепра про У мережі показали мініатюрне чортове колесо, яке було в Кам'янському (ФОТО)

Новости Днепра про У мережі показали мініатюрне чортове колесо, яке було в Кам'янському (ФОТО)

Зазначимо, у Дніпрі на сьогодні збереглися такі атракціони – чортове колесо є у парку Шевченка та парку Глоби. Крім того, оглядове колесо раніше було і в одному із парків Придніпровська. Про нього ми розповідали ТУТ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у музеї Дніпра розповіли, що продавали в кондитерських у Катеринославі та як це рекламували.

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Новости Днепра про У мережі показали мініатюрне чортове колесо, яке було в Кам'янському (ФОТО)Українська

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