У мережі показали мініатюрне чортове колесо, яке було в Кам’янському.
Фото опублікували у ФБ-спільноті “Світлини Дніпродиму”.
Зазначається, що це колесо розташовувалося в правобережному парку культури і відпочинку ім. Дзержинського. Його висота – 14 метрів.
Перше 14-метрове оглядове колесо в правобережному парку культури і відпочинку ім. Дзержинського було зовсім маленьке. У 12 оглядових кабінках знаходилися по два посадкових місця. 1950-ті, – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, у Дніпрі на сьогодні збереглися такі атракціони – чортове колесо є у парку Шевченка та парку Глоби. Крім того, оглядове колесо раніше було і в одному із парків Придніпровська. Про нього ми розповідали ТУТ.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у музеї Дніпра розповіли, що продавали в кондитерських у Катеринославі та як це рекламували.
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