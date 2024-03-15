В сети показали миниатюрное чертово колесо, которое было в Каменском.
Фото опубликовали в ФБ-сообществе «Фотографии Днепродыма».
Отмечается, что это колесо располагалось в правобережном парке культуры и отдыха им. Дзержинского. Его высота — 14 метров.
Первое 14-метровое колесо обозрения в правобережном парке культуры и отдыха им. Дзержинского было совсем маленькое. В 12 смотровых кабинках находились по два посадочных места. 1950-е, — говорится в сообщении.
Отметим, в Днепре на сегодня сохранились такие аттракционы — чертово колесо есть в парке Шевченко и парке Глобы. Кроме того, колесо обозрения раньше было и в одном из парков Приднепровска. О нем мы рассказывали ЗДЕСЬ.
Напомним, ранее мы писали, что в музее Днепра рассказали, что продавали в кондитерских Екатеринослава и как это рекламировали.
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