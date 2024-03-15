В сети показали миниатюрное чертово колесо, которое было в Каменском (ФОТО)

Чертово колесо (или его еще называют колесо обозрения) - популярный раньше аттракцион. Оно было непременным атрибутом многих парков развлечений.

В сети показали миниатюрное чертово колесо, которое было в Каменском.

Фото опубликовали в ФБ-сообществе «Фотографии Днепродыма».

Отмечается, что это колесо располагалось в правобережном парке культуры и отдыха им. Дзержинского. Его высота — 14 метров.

Первое 14-метровое колесо обозрения в правобережном парке культуры и отдыха им. Дзержинского было совсем маленькое. В 12 смотровых кабинках находились по два посадочных места. 1950-е, — говорится в сообщении.

Отметим, в Днепре на сегодня сохранились такие аттракционы — чертово колесо есть в парке Шевченко и парке Глобы. Кроме того, колесо обозрения раньше было и в одном из парков Приднепровска. О нем мы рассказывали ЗДЕСЬ.

Напомним, ранее мы писали, что в музее Днепра рассказали, что продавали в кондитерских Екатеринослава и как это рекламировали.

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