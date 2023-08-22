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Разорвалась в воздухе: стало известно, какой ракетой россияне атаковали Кривой Рог

Сегодня 09:59
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Сегодня, 22 августа, около 05:30 в Кривом Роге раздался взрыв.

Новости Днепра про Разорвалась в воздухе: стало известно, какой ракетой россияне атаковали Кривой Рог

По предварительной информации, оккупанты ударили по городу баллистической ракетой «Искандер» — она разорвалась в воздухе.

Об этом рассказал начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

Сейчас на месте работают специалисты, которые до конца дня предоставят достоверную информацию о типе ракеты, – сказал он.

Отметим, в результате этой атаки в городе сильно повреждены 20 частных домов и энергетическая инфраструктура. Некоторые больницы, улицы и линии электротранспорта остались без электроснабжения. Его оперативно восстанавливают.

К сожалению, пострадал 70-летний мужчина. У него порезы лица, от госпитализации он отказался.

На месте ракетной атаки развернут полицейский пункт приема обращений граждан, а также уже работают два штаба по выдаче стройматериалов и оформлению документов на получение материальной помощи от города.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты атаковали беспилотниками Синельниковский район.

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