Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • «Слетаем с кровати»: в Днепре ночных стритрейсеров заметили уже на четырех улицах

«Слетаем с кровати»: в Днепре ночных стритрейсеров заметили уже на четырех улицах

Сегодня 20:03
просмотров

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который поможет бороться с безумными ночными гонщиками, пугающими украинцев.

Новости Днепра про

Днепряне тоже жалуются на водителей, которые каждую ночь устраивают громкие гонки.

Стритрейсеры замечены уже на четырех улицах Днепра. Это Рабочая, Титова, проспект Поля и Донецкое Шоссе. Здесь они самые громкие. По словам горожан, они «взлетают» с кровати от шумных автомоторов.

На Донецком Шоссе тоже ближе к ночи скачки на мотоциклах. Да слетаешь с кровати от того, как их моторы визжат, — пишет днепрянка Анастасия.

По информации горожан, гонки начинаются около 23:00 и участники ездят по двое. Об этом сообщили в Общественном совете Днепра.

Просим тех, кого это касается, отреагировать и прекратить шумные гонки, которые пугают и раздражают людей и представляют опасность для участников дорожного движения, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который поможет усилить ответственность за громкую езду посреди ночи.

Читайте также:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре осудили главаря пророссийских радикалов, вербовавшего горожан к агентуре ГРУ РФ
Новости Днепра
Сегодня 19:16
В Днепре осудили главаря пророссийских радикалов, вербовавшего горожан к агентуре ГРУ РФ

В Днепре вынесли приговор главарю радикальной пророссийской организации SERB, курировавшего…

Двойная опасность: в Днепре синоптики объявили новое предупреждение об опасных метеоявлениях
Новости Днепра
Сегодня 18:32
Двойная опасность: в Днепре синоптики объявили новое предупреждение об опасных метеоявлениях

В Днепре объявили двойное предупреждение об опасных метеорологических условиях.

Как в Днепре получить ученический билет в 2023 году: какие льготы он дает
Новости Днепра
Сегодня 17:29
Как в Днепре получить ученический билет в 2023 году: какие льготы он дает

Уже через две недели часть школьников Днепра пойдет в учебные…

Житель Днепра из-за ревности едва не убил свою бывшую и знакомого
Новости Днепра
Сегодня 17:19
Житель Днепра из-за ревности едва не убил свою бывшую и знакомого

Жителя Днепра подозревают в покушении на умышленное убийство.

Последние новости

В Днепре осудили главаря пророссийских радикалов, вербовавшего горожан к агентуре ГРУ РФ
В Днепре осудили главаря пророссийских радикалов, вербовавшего горожан к агентуре ГРУ РФ

В Днепре вынесли приговор главарю радикальной пророссийской организации SERB, курировавшего местных ГРУ-шных агентов.

Сегодня 19:16
4
просмотров
Двойная опасность: в Днепре синоптики объявили новое предупреждение об опасных метеоявлениях
Двойная опасность: в Днепре синоптики объявили новое предупреждение об опасных метеоявлениях

В Днепре объявили двойное предупреждение об опасных метеорологических условиях.

Сегодня 18:32
2
просмотров
Молодежь Днепра может получить стипендию им. Поля: кто именно и какие документы нужны
Молодежь Днепра может получить стипендию им. Поля: кто именно и какие документы нужны

Возможно, именно вы сможете получить эту стипендию!

Сегодня 17:52
5
просмотров
Как в Днепре получить ученический билет в 2023 году: какие льготы он дает
Как в Днепре получить ученический билет в 2023 году: какие льготы он дает

Уже через две недели часть школьников Днепра пойдет в учебные заведения, начнет посещать кружки и секции. Для удобства учащихся в городе «работает» ученический билет. Он помогает родителям проконтролировать пришел ли ребенок в школу и когда ушел после уроков, а также…

Сегодня 17:29
2
просмотров
Житель Днепра из-за ревности едва не убил свою бывшую и знакомого
Житель Днепра из-за ревности едва не убил свою бывшую и знакомого

Жителя Днепра подозревают в покушении на умышленное убийство.

Сегодня 17:19
4
просмотров
В Кривом Роге пьяный водитель не справился с управлением и заехал на кладбище
В Кривом Роге пьяный водитель не справился с управлением и заехал на кладбище

На днях в Ингулецком районе Кривого Рога произошла авария.

Сегодня 16:48
9
просмотров
В Днепре в лесополосу залили вредными нечистотами
В Днепре в лесополосу залили вредными нечистотами

В Днепре задержаны неизвестные, которые сливали нечистоты в лесополосу.

Сегодня 16:30
4
просмотров
В Днепре возле Амурского моста утонул 7-летний мальчик
В Днепре возле Амурского моста утонул 7-летний мальчик

Вчера вечером, 20 августа, в Днепре произошел несчастный случай.

Сегодня 15:44
5
просмотров
Что говорят в полиции о девушке в черном, которая больше недели «подпирает» столб на Европейской площади
Что говорят в полиции о девушке в черном, которая больше недели «подпирает» столб на Европейской площади

На Европейской площади в Днепре можно встретить девушку в черном, которая опирается на столб так, будто ей плохо. Она стоит так уже больше недели.

Сегодня 15:17
14
просмотров
Сквер в Днепре хотят назвать в честь погибшего актера из «Крипосной» Алексея Хильского
Сквер в Днепре хотят назвать в честь погибшего актера из «Крипосной» Алексея Хильского

В Днепре хотят назвать один из скверов в честь известного актера.

Сегодня 15:00
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх