«Слетаем с кровати»: в Днепре ночных стритрейсеров заметили уже на четырех улицах

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который поможет бороться с безумными ночными гонщиками, пугающими украинцев.

Днепряне тоже жалуются на водителей, которые каждую ночь устраивают громкие гонки.

Стритрейсеры замечены уже на четырех улицах Днепра. Это Рабочая, Титова, проспект Поля и Донецкое Шоссе. Здесь они самые громкие. По словам горожан, они «взлетают» с кровати от шумных автомоторов.

На Донецком Шоссе тоже ближе к ночи скачки на мотоциклах. Да слетаешь с кровати от того, как их моторы визжат, — пишет днепрянка Анастасия.

По информации горожан, гонки начинаются около 23:00 и участники ездят по двое. Об этом сообщили в Общественном совете Днепра.

Просим тех, кого это касается, отреагировать и прекратить шумные гонки, которые пугают и раздражают людей и представляют опасность для участников дорожного движения, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который поможет усилить ответственность за громкую езду посреди ночи.

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