«Слетаем с кровати»: в Днепре ночных стритрейсеров заметили уже на четырех улицах

Днепряне тоже жалуются на водителей, которые каждую ночь устраивают громкие гонки.
Стритрейсеры замечены уже на четырех улицах Днепра. Это Рабочая, Титова, проспект Поля и Донецкое Шоссе. Здесь они самые громкие. По словам горожан, они «взлетают» с кровати от шумных автомоторов.
На Донецком Шоссе тоже ближе к ночи скачки на мотоциклах. Да слетаешь с кровати от того, как их моторы визжат, — пишет днепрянка Анастасия.
По информации горожан, гонки начинаются около 23:00 и участники ездят по двое. Об этом сообщили в Общественном совете Днепра.
Просим тех, кого это касается, отреагировать и прекратить шумные гонки, которые пугают и раздражают людей и представляют опасность для участников дорожного движения, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который поможет усилить ответственность за громкую езду посреди ночи.
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