Росіяни атакували вночі Дніпропетровщину ракетою та безпілотниками: коментар ОВА - Днепр Инфо
Росіяни атакували вночі Дніпропетровщину ракетою та безпілотниками: коментар ОВА
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Сегодня 07:45

Сьогодні ніч на Дніпропетровщині була тривожною.

Новости Днепра про Росіяни атакували вночі Дніпропетровщину ракетою та безпілотниками: коментар ОВА

На світанку росіяни атакували Кривий Ріг ракетою. У результаті пошкоджені 20 приватних будинків та лінія електропередач.

Постраждав чоловік. Йому надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно. 

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Новости Днепра про Росіяни атакували вночі Дніпропетровщину ракетою та безпілотниками: коментар ОВА

Новости Днепра про Росіяни атакували вночі Дніпропетровщину ракетою та безпілотниками: коментар ОВА

Крім того, вночі російська армія атакувала безпілотником Синельниківський район. Поцілила по приватному підприємству. Там сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. На щастя, минулося без загиблих та поранених. Ще один удар по району відбувся вранці. Пошкоджена лінія електропередач та інша цивільна інфраструктура. Інформація уточнюється.

Новости Днепра про Росіяни атакували вночі Дніпропетровщину ракетою та безпілотниками: коментар ОВА

Новости Днепра про Росіяни атакували вночі Дніпропетровщину ракетою та безпілотниками: коментар ОВА

Будь ласка, не ігноруйте тривоги!

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Новости Днепра про Росіяни атакували вночі Дніпропетровщину ракетою та безпілотниками: коментар ОВАУкраїнська

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