На світанку росіяни атакували Кривий Ріг ракетою. У результаті пошкоджені 20 приватних будинків та лінія електропередач.
Постраждав чоловік. Йому надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Крім того, вночі російська армія атакувала безпілотником Синельниківський район. Поцілила по приватному підприємству. Там сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. На щастя, минулося без загиблих та поранених. Ще один удар по району відбувся вранці. Пошкоджена лінія електропередач та інша цивільна інфраструктура. Інформація уточнюється.
Будь ласка, не ігноруйте тривоги!
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