Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Вілкул розповів подробиці ракетного удару по Кривому Рогу: критична інфраструктура перейшла на генератори

Вілкул розповів подробиці ракетного удару по Кривому Рогу: критична інфраструктура перейшла на генератори

Сьогодні 09:22
просмотров

Сьогодні окупанти атакували Дніпропетровщину ракетою та безпілотниками.

Новости Днепра про Вілкул розповів подробиці ракетного удару по Кривому Рогу: критична інфраструктура перейшла на генератори

Ракетою росіяни поцілили по Кривому Рогу.

Про наслідки атаки розповів голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, вибух у місті пролунав близько 05:30. У результаті пошкоджено понад 20 приватних будинків та енергетичну інфраструктуру.

Декілька лікарень перейшли на генератори, електропостачання на них уже відновлено. Водопровідна система також перейшла на генератори, зараз здійснюється перезапуск електрикою. На зараз частково знеструмлено кілька вулиць та ліній електротранспорту. Працюють усі служби, – розповів Вілкул. 

На жаль, постраждав 70-річний чоловік. У нього порізи обличчя, від госпіталізації він відмовився.

Пізніше Вілкул звернувся до мешканців, чиї будинки постраждали від ранкового ракетного удару.

Одразу після ворожої ракетної атаки розгорнуто два штаби з видачі будматеріалів та оформлення документів на отримання матеріальної допомоги від міста. Перший – розгорнуто на вулиці Ярослава Мудрого, 79 в школі №70 (оформлення документів). Другий – на вулиці Городищенській, 165 (видача будматеріалів та оформлення документів). Штаби працюватимуть до 17:00, – написав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни атакували вночі Дніпропетровщину ракетою та безпілотниками: коментар ОВА.

Читайте також:

Новости Днепра про Вілкул розповів подробиці ракетного удару по Кривому Рогу: критична інфраструктура перейшла на генераториУкраїнська Новости Днепра про Вілкул розповів подробиці ракетного удару по Кривому Рогу: критична інфраструктура перейшла на генераториРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Масове замінування всіх шкіл на Дніпропетровщині: правоохоронці перевірили 396 об’єктів
Новини Дніпра
Сьогодні 08:30
Масове замінування всіх шкіл на Дніпропетровщині: правоохоронці перевірили 396 об’єктів

"Мінери" ніяк не заспокоються.

Росіяни атакували вночі Дніпропетровщину ракетою та безпілотниками: коментар ОВА
Новини Дніпра
Сьогодні 07:45
Росіяни атакували вночі Дніпропетровщину ракетою та безпілотниками: коментар ОВА

Сьогодні ніч на Дніпропетровщині була тривожною.

На Дніпропетровщині зіткнулися Chevrolet та автоцистерна: водій легковика опинився в пастці
Новини Дніпра
Сьогодні 07:15
На Дніпропетровщині зіткнулися Chevrolet та автоцистерна: водій легковика опинився в пастці

Учора, 21 серпня, на автошляху неподалік села Затишне Кам’янського району…

Наче залишки античного міста: у мережі показали руїни Криворізького Колізею (ФОТО)
Новини Дніпра
Вчора 21:58
Наче залишки античного міста: у мережі показали руїни Криворізького Колізею (ФОТО)

Місцеві жартівливо називають їх "Помпеями" після реставрації.

Наверх