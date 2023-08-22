Вілкул розповів подробиці ракетного удару по Кривому Рогу: критична інфраструктура перейшла на генератори

Сьогодні окупанти атакували Дніпропетровщину ракетою та безпілотниками.

Ракетою росіяни поцілили по Кривому Рогу.

Про наслідки атаки розповів голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, вибух у місті пролунав близько 05:30. У результаті пошкоджено понад 20 приватних будинків та енергетичну інфраструктуру.

Декілька лікарень перейшли на генератори, електропостачання на них уже відновлено. Водопровідна система також перейшла на генератори, зараз здійснюється перезапуск електрикою. На зараз частково знеструмлено кілька вулиць та ліній електротранспорту. Працюють усі служби, – розповів Вілкул.

На жаль, постраждав 70-річний чоловік. У нього порізи обличчя, від госпіталізації він відмовився.

Пізніше Вілкул звернувся до мешканців, чиї будинки постраждали від ранкового ракетного удару.

Одразу після ворожої ракетної атаки розгорнуто два штаби з видачі будматеріалів та оформлення документів на отримання матеріальної допомоги від міста. Перший – розгорнуто на вулиці Ярослава Мудрого, 79 в школі №70 (оформлення документів). Другий – на вулиці Городищенській, 165 (видача будматеріалів та оформлення документів). Штаби працюватимуть до 17:00, – написав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни атакували вночі Дніпропетровщину ракетою та безпілотниками: коментар ОВА.

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