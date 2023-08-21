В Днепр и область запретили завозить продукты из Германии: что именно и в чем дело

В Днепропетровскую область запретили ввозить мясо птицы и яйца, изготовленные в Германии.

Вслед за Польшей в Германии зафиксировали вспышку болезни Ньюкасла. Теперь в Украину нельзя ввозить некоторые товары. Это касается мяса птицы, яиц и других продуктов из нее.

Запрет действует с 16 августа.

Есть ли угроза для людей

Смертельной угрозы для людей нет. Болезнь Ньюкасла называют птичьей псевдочумой. Это заразное и смертельное вирусное заболевание, поражающее все виды птиц – кур, голубей, индюков.

После взаимодействия с инфицированными птицами человек может почувствовать себя плохо. Чаще симптомы похожи на грипп, но иногда возбудитель может вызвать легкий конъюнктив, однако вирус Ньюкасла не представляет никакой опасности для здоровья человека.

Что запрещено

На самом деле большую часть продукции забракуют еще на границе, поэтому в Днепропетровщину эти товары вряд ли доберутся.

Однако лучше быть проинформированным. Поэтому запрещены:

мясо птицы – куры, индюки, гуси, утки;

куриные яйца

продукты из птицы (кроме прошедших обработку методом, гарантирующим уничтожение возбудителя указанного заболевания).

Как долго будет действовать запрет — пока неизвестно.

Напомним, ранее похожий запрет ввели на птичье мясо, завезенное из Польши.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: