Как остатки античного города: в сети показали руины Криворожского Колизея (ФОТО)

Местные шутливо называют их "Помпеями" после реставрации.

Фотографии античных руин показали в Facebook-сообществе «Марс в Кривом Роге. Картинная галерея OneГОКа».

По словам местных, этот стадион находится на 20 квартале Кривого Рога. Раньше здесь проводили концерты, зимой заливали каток, а летом гуляли выпускные. Сейчас это место больше похоже на руины древнеримского города.

И действительно, белые колонны напоминают величественные ворота античных городов, а заброшенные скамейки – придают ощущение «древности».

Самый красивый и запущенный стадион в Кривом Роге. Такое впечатление, что побывал на руинах какого-нибудь древнегреческого города. Какие вы знаете происходящие на нем события? — пишет автор сообщения.

В комментариях криворожцы начали делиться собственными воспоминаниями, связанными с этим стадионом.

Если это в парке на 20-м, то какие там праздники замечательные были. А на коньках как мы «вышивали» под музыку зимой. Есть старые фото родителей на праздники возле стадиона в 60-х годах. Боже, где та машина «времени», чтобы хоть на минуточку вернуться в детство.

В 1977 году, когда в школе был выпускной вечер, на стадион приходили все выпускные района! Может, кто помнит?

Какой замечательный парк был на 20-м! И во что он превратился – ужас.

На том стадионе, помню, был открытый бассейн, снег едет сверху, а плаваешь в теплой приятной воде, и такое бескрайнее небо

Каждую зиму каток заливали.

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