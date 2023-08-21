В Днепре возле Амурского моста утонул 7-летний мальчик

На пляже в районе Амурского моста и Мануйловского проспекта утонул 7-летний мальчик.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию и отметили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине утонула женщина: пыталась спасти сына.
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