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В Днепре в лесополосу залили вредными нечистотами

Сегодня 16:30
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В Днепре задержаны неизвестные, которые сливали нечистоты в лесополосу.

Новости Днепра про В Днепре в лесополосу залили вредными нечистотами

В субботу, 19 августа, неподалеку от Криворожского шоссе заметили грузовик, который сливал нечистоты в лесополосу.

На место вызвали патрульных, подъехавших к автомобилю Scania, чтобы проверить транспортное средство. Рядом с фурой находились двое мужчин, которые сливали из цистерны в почву нечистоты с вредными веществами.

Объяснить свои действия они не смогли.

Патрульные составили протокол по ч. 1 ст. 152 (Нарушение норм в сфере благоустройства) КУоАП. Также на место вызвали следственно-оперативную группу по выяснению всех обстоятельств.

Новости Днепра про В Днепре в лесополосу залили вредными нечистотами

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