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  • Наче залишки античного міста: у мережі показали руїни Криворізького Колізею (ФОТО)

Наче залишки античного міста: у мережі показали руїни Криворізького Колізею (ФОТО)

Сьогодні 21:58
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Місцеві жартівливо називають їх "Помпеями" після реставрації.

Новости Днепра про Наче залишки античного міста: у мережі показали руїни Криворізького Колізею (ФОТО)

Світлини античних руїн показали в Facebook-спільноті “Марс в Кривому Розі. Картинна галерея OneГОКа”.

За словами місцевих, цей стадіон знаходиться у 20-ому кварталі Кривого Рогу. Раніше тут проводили концерти, взимку заливали каток, а влітку гуляли випускні. Зараз ця місцина більше схожа на руїни давньоримського міста. 

І справді, білі колони нагадують величні ворота античних міст, а занедбані лавки – додають відчуття “древності”. 

Найкрасивіший і водночас занедбаний стадіон у Кривому Розі. Таке враження, що побував на руїнах якогось давньогрецького міста. Які ви знаєте визначні події, що відбулися на ньому? – пише автор допису. 
У коментарях криворіжці почали ділитися власними спогадами, які пов’язані з цим стадіоном. 
 
Якщо це в парку на 20-ому, то які там свята чудові були. А на ковзанах як ми “вишивали” під музику взимку. Маю старі фото батьків на свята біля стадіону в 60-х роках. Боже, де та машина “часу”, щоб хоч на хвилиночку повернутися в дитинство. 
 
У 1977 році, коли у школі був випускний вечір, на цей стадіон приходили всі випускні району! Може хто пам’ятає?
 
Який чудовий парк був на 20-му! І в що він перетворився – жах.
 
На тому стадіоні, пам’ятаю був відкритий басейн, сніг їде зверху, а плаваєш у теплій приємній воді, і таке безкрайнє небо
 
Кожну зиму каток заливали.
 

Новости Днепра про Наче залишки античного міста: у мережі показали руїни Криворізького Колізею (ФОТО)

Новости Днепра про Наче залишки античного міста: у мережі показали руїни Криворізького Колізею (ФОТО)

Новости Днепра про Наче залишки античного міста: у мережі показали руїни Криворізького Колізею (ФОТО)

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Новости Днепра про Наче залишки античного міста: у мережі показали руїни Криворізького Колізею (ФОТО)Українська

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