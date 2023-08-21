У Дніпрі біля Амурського мосту потонув 7-річний хлопчик

Учора ввечері, 20 серпня, у Дніпрі стався нещасний випадок.

На пляжі в районі Амурського мосту та Мануйлівського проспекту потонув 7-річний хлопчик.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info підтвердили цю інформацію та зазначили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині потонула жінка: намагалася врятувати сина.

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