У Дніпрі біля Амурського мосту потонув 7-річний хлопчик

На пляжі в районі Амурського мосту та Мануйлівського проспекту потонув 7-річний хлопчик.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Журналісту dnepr.info підтвердили цю інформацію та зазначили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині потонула жінка: намагалася врятувати сина.
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