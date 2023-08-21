Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі впровадять нову систему інформування батьків: як це працюватиме

У Дніпрі впровадять нову систему інформування батьків: як це працюватиме

Сьогодні 15:54
просмотров

У Дніпрі тестуватимуть нову систему сповіщення батьків.

Новости Днепра про У Дніпрі впровадять нову систему інформування батьків: як це працюватиме

Про це повідомили в КП “єДніпро”. 

Так, з понеділка, 21 серпня, запрацювали боти для батьків дітей, які навчаються у школах Дніпра. 

Чат-боти створили у телеграмі та вайбері. Повноцінно система запрацює вже з 1 вересня, але поки що можна запустити бот та авторизуватися. Для цього перейдіть за посиланнями: ⠀

Телеграм: https://t.me/eDnipro_bot 
Вайбер: https://vbot.dniprorada.gov.ua/ 

Спочатку користувачів попросять авторизуватися за номером телефону. Після реєстрації можна дізнатися розклад занять дитини, відвідування закладу, шкільне меню, перевірити статус учнівського квитка, надіслати запитання до розробників та багато іншого. 

Новости Днепра про У Дніпрі впровадять нову систему інформування батьків: як це працюватиме

 

Новости Днепра про У Дніпрі впровадять нову систему інформування батьків: як це працюватиме

Нагадаємо, до 20 серпня батьки мали змогу обрати формат навчання своїх дітей. Цьогоріч школярі навчатимуться за змішаним форматом. Частині школярів доведеться відвідувати інші школи, де є укриття та ходити до школи у дві зміни. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі впровадять нову систему інформування батьків: як це працюватимеУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі біля Амурського мосту потонув 7-річний хлопчик
Новини Дніпра
Сьогодні 15:44
У Дніпрі біля Амурського мосту потонув 7-річний хлопчик

Учора ввечері, 20 серпня, у Дніпрі стався нещасний випадок.

Що кажуть у поліції про дівчину в чорному, яка понад тиждень “підпирає” стовп на Європейській площі
Новини Дніпра
Сьогодні 15:17
Що кажуть у поліції про дівчину в чорному, яка понад тиждень “підпирає” стовп на Європейській площі

На Європейській площі у Дніпрі можна зустріти дівчину в чорному,…

Сквер у Дніпрі хочуть назвати на честь загиблого актора із “Кріпосної” Олексія Хільського
Новини Дніпра
Сьогодні 15:00
Сквер у Дніпрі хочуть назвати на честь загиблого актора із “Кріпосної” Олексія Хільського

У Дніпрі хочуть назвати один із скверів на честь відомого…

У Дніпрі посеред вулиці знайшли гранату: коментар поліції
Новини Дніпра
Сьогодні 14:46
У Дніпрі посеред вулиці знайшли гранату: коментар поліції

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Наверх