У Дніпрі впровадять нову систему інформування батьків: як це працюватиме

У Дніпрі тестуватимуть нову систему сповіщення батьків.

Про це повідомили в КП “єДніпро”.

Так, з понеділка, 21 серпня, запрацювали боти для батьків дітей, які навчаються у школах Дніпра.

Чат-боти створили у телеграмі та вайбері. Повноцінно система запрацює вже з 1 вересня, але поки що можна запустити бот та авторизуватися. Для цього перейдіть за посиланнями: ⠀

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Телеграм: https://t.me/eDnipro_bot

Вайбер: https://vbot.dniprorada.gov.ua/

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Спочатку користувачів попросять авторизуватися за номером телефону. Після реєстрації можна дізнатися розклад занять дитини, відвідування закладу, шкільне меню, перевірити статус учнівського квитка, надіслати запитання до розробників та багато іншого.

Нагадаємо, до 20 серпня батьки мали змогу обрати формат навчання своїх дітей. Цьогоріч школярі навчатимуться за змішаним форматом. Частині школярів доведеться відвідувати інші школи, де є укриття та ходити до школи у дві зміни.

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