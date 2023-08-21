В Днепропетровской области разоблачили 16-летнего наркоагронома

Об этом сообщили в областной полиции.
Так, 16-летнего жителя Криворожского района подозревают в выращивании и сбыте конопли. На днях в наркоагронома посетили полицейские, которые изъяли у юного нелегального предпринимателя более 400 кустов наркосодержащих растений.
425 кустов конопли юноша выращивал на своем приусадебном участке, расположенном в одном из поселков близ Кривого Рога. Были ли у подростка взрослые помощники и успел ли молодой наркобарон продать что-нибудь из выращенного — выяснят следователи.
Вещественные улики были отправлены на экспертизу. Пока юноше официально не объявляли о подозрении. Следствие продолжается.
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