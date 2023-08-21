На Днепропетровщине отдыхающих селят в хлебные киоски у Голубых озер (ФОТО)

На Голубых озерах, близ Каменского, отдыхающим предлагают заселиться в модернизированные хлебные киоски.

На одной из баз отдыха заметили удивительное жилье. Старые вагончики, где продавали хлеб, переоборудовали в гостевые домики. Об этом сообщает портал «Кстати».

Местные отмечают, что недавно в Каменском стало меньше хлебных киосков. Два из них были обнаружены на территории одной из баз отдыха на Голубых озерах. Действительно ли там кто-то живет – не уточняется, но известно, что внутри его обставили мебелью и даже установили кондиционер.

Что интересно, рекламу из жилых модулей не убирали, поэтому местные предполагают, что после конца сезона киоски вернутся на улицы города и снова будут продавать хлеб.

Каменчане предполагают, что к такому креативу владельцы базы прибегли из-за увеличения спроса, ведь в этом году областной туризм как никогда популярен, потому что известные морские курорты либо под оккупацией, либо пострадали от ракетных обстрелов. Так что многие едут покупаться именно на озера и другие зоны отдыха у пресных водоемов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что произвол с доступом к Голубым озерам продолжается.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: