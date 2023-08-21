На Днепропетровщине отдыхающих селят в хлебные киоски у Голубых озер (ФОТО)

На одной из баз отдыха заметили удивительное жилье. Старые вагончики, где продавали хлеб, переоборудовали в гостевые домики. Об этом сообщает портал «Кстати».
Местные отмечают, что недавно в Каменском стало меньше хлебных киосков. Два из них были обнаружены на территории одной из баз отдыха на Голубых озерах. Действительно ли там кто-то живет – не уточняется, но известно, что внутри его обставили мебелью и даже установили кондиционер.
Что интересно, рекламу из жилых модулей не убирали, поэтому местные предполагают, что после конца сезона киоски вернутся на улицы города и снова будут продавать хлеб.
Каменчане предполагают, что к такому креативу владельцы базы прибегли из-за увеличения спроса, ведь в этом году областной туризм как никогда популярен, потому что известные морские курорты либо под оккупацией, либо пострадали от ракетных обстрелов. Так что многие едут покупаться именно на озера и другие зоны отдыха у пресных водоемов.
Напомним, ранее мы рассказывали, что произвол с доступом к Голубым озерам продолжается.
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