В Желтых Водах в мусорный бак выбросили голубей: как живых, так и мертвых

На днях в Желтых Водах произошел ужасный случай.

Неизвестные выбросили в мусорный бак голубей – как живых, так и мертвых. Птицы были настолько ослаблены, что не могли самостоятельно выбраться из ловушки.

Их обнаружили местные жительницы.

Об этом сообщили на ФБ-странице зоозащитной организации UAnimals.

В Желтых Водах на Днепропетровщине в мусорку выбросили голубей. Их нашла Ирина Никитаева. Она достала мертвых и еще живых птиц из мусорки вместе с Ольгой Оспельниковой, которая работает рядом в детском саду, и как раз пришла на работу. Шокированные женщины позвонили председателю местной общественной организации «Город счастливых животных» Татьяне Миросенко, и уже втроем они спасали и поили водой тех, кто еще мог глотать. 34 птиц удалось спасти. 25 умерли – полиция забрала их на экспертизу. Живых голубей передали под опеку волонтеру Лоре Богатыревой. Сейчас этим птицам ничего не угрожает, но в городе много других, которые тоже могут быть под угрозой нападения живодеров, – говорится в сообщении.

Кто и почему так поступил с птичками – неизвестно. Зоозащитники призывают правоохранителей расследовать это преступление!

Напомним, ранее мы писали, что в Никополе в мусорный бак выбросили щенка без глаз.

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