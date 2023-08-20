Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Желтых Водах в мусорный бак выбросили голубей: как живых, так и мертвых

Сегодня 19:26
просмотров

На днях в Желтых Водах произошел ужасный случай.

Новости Днепра про В Желтых Водах в мусорный бак выбросили голубей: как живых, так и мертвых

Неизвестные выбросили в мусорный бак голубей – как живых, так и мертвых. Птицы были настолько ослаблены, что не могли самостоятельно выбраться из ловушки.

Их обнаружили местные жительницы.

Об этом сообщили на ФБ-странице зоозащитной организации UAnimals.

В Желтых Водах на Днепропетровщине в мусорку выбросили голубей. Их нашла Ирина Никитаева. Она достала мертвых и еще живых птиц из мусорки вместе с Ольгой Оспельниковой, которая работает рядом в детском саду, и как раз пришла на работу. Шокированные женщины позвонили председателю местной общественной организации «Город счастливых животных» Татьяне Миросенко, и уже втроем они спасали и поили водой тех, кто еще мог глотать. 34 птиц удалось спасти. 25 умерли – полиция забрала их на экспертизу. Живых голубей передали под опеку волонтеру Лоре Богатыревой. Сейчас этим птицам ничего не угрожает, но в городе много других, которые тоже могут быть под угрозой нападения живодеров, – говорится в сообщении.

Кто и почему так поступил с птичками – неизвестно. Зоозащитники призывают правоохранителей расследовать это преступление!

Напомним, ранее мы писали, что в Никополе в мусорный бак выбросили щенка без глаз.

Читайте также:

Новости Днепра про В Желтых Водах в мусорный бак выбросили голубей: как живых, так и мертвыхУкраїнська Новости Днепра про В Желтых Водах в мусорный бак выбросили голубей: как живых, так и мертвыхРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине на трассе столкнулись легковушка и грузовик: погибла женщина
Новости Днепра
Сегодня 18:27
На Днепропетровщине на трассе столкнулись легковушка и грузовик: погибла женщина

Сегодня, 20 августа, на трассе М30 в Павлоградском районе произошла…

Африканская жара: в Днепре «на солнце» зафиксировали +56 градусов
Новости Днепра
Сегодня 18:01
Африканская жара: в Днепре «на солнце» зафиксировали +56 градусов

Это лето оказалось очень жарким.

В Кривом Роге 15-летняя девочка покончила с собой: повесилась на лестнице
Новости Днепра
Сегодня 16:28
В Кривом Роге 15-летняя девочка покончила с собой: повесилась на лестнице

В Кривом Роге произошел ужасный случай.

В Запорожской области во время вражеского обстрела погиб снайпер с Днепропетровщины: было всего 32 года
Новости Днепра
Сегодня 13:30
В Запорожской области во время вражеского обстрела погиб снайпер с Днепропетровщины: было всего 32 года

Вечная слава!

Последние новости

На Днепропетровщине на трассе столкнулись легковушка и грузовик: погибла женщина
На Днепропетровщине на трассе столкнулись легковушка и грузовик: погибла женщина

Сегодня, 20 августа, на трассе М30 в Павлоградском районе произошла авария.

Сегодня 18:27
7
просмотров
Африканская жара: в Днепре «на солнце» зафиксировали +56 градусов
Африканская жара: в Днепре «на солнце» зафиксировали +56 градусов

Это лето оказалось очень жарким.

Сегодня 18:01
5
просмотров
В Днепре вандалы разрисовали свастиками памятник Кротову
В Днепре вандалы разрисовали свастиками памятник Кротову

Кто это сделал – пока неизвестно.

Сегодня 17:09
4
просмотров
В Кривом Роге 15-летняя девочка покончила с собой: повесилась на лестнице
В Кривом Роге 15-летняя девочка покончила с собой: повесилась на лестнице

В Кривом Роге произошел ужасный случай.

Сегодня 16:28
3
просмотров
42 самолета F-16 передадут Украине после тренировки наших пилотов и инженеров, – Зеленский
42 самолета F-16 передадут Украине после тренировки наших пилотов и инженеров, – Зеленский

Сегодня, 20 августа, президент Украины Владимир Зеленский с первой леди и командой поехали в Нидерланды.

Сегодня 15:42
5
просмотров
В Днепре местные устроили кровавую драку в маршрутке
В Днепре местные устроили кровавую драку в маршрутке

Кадры могут вас шокировать.

Сегодня 15:03
13
просмотров
Дочь мэра Днепра покорила вершину Айгер в Альпах (ФОТО)
Дочь мэра Днепра покорила вершину Айгер в Альпах (ФОТО)

Высота этой вершины составляет 3967 метров.

Сегодня 14:02
6
просмотров
В Запорожской области во время вражеского обстрела погиб снайпер с Днепропетровщины: было всего 32 года
В Запорожской области во время вражеского обстрела погиб снайпер с Днепропетровщины: было всего 32 года

Вечная слава!

Сегодня 13:30
4
просмотров
Даже в воскресенье: где сегодня в Днепре проблемы с водоснабжением
Даже в воскресенье: где сегодня в Днепре проблемы с водоснабжением

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Сегодня 12:32
5
просмотров
В Днепре неизвестные посреди дороги сливали нечистоты
В Днепре неизвестные посреди дороги сливали нечистоты

На правонарушителей составили протокол.

Сегодня 11:46
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх