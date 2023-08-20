Африканская жара: в Днепре «на солнце» зафиксировали +56 градусов

Это лето оказалось очень жарким.

Почти каждый день температура воздуха достигает отметки 30+.

А сегодня в Днепре «на солнце» зафиксировали +56 градусов – такие данные отображались на информационных табло на остановках общественного транспорта.

Фото опубликовали местные Telegram-каналы.

Отметим, по прогнозу синоптиков, сегодня в Днепре температура воздуха составляет +32°; +35°С. И это в тени.

В такую жару нужно быть максимально осторожным. Прежде всего избегайте пребывания на улице в самые жаркие часы. Пейте много жидкости, даже если вы не испытываете жажды. Охлаждайте кожу. Осторожно планируйте спортивные активности. Ешьте легкую сбалансированную пищу. Откажитесь от алкоголя. Никогда не оставляйте детей или домашних животных в машине.



Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области на три дня объявили предупреждение об опасном метеоявлении: подробности.

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