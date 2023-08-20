На Днепропетровщине утонула женщина: пыталась спасти сына

Несчастный случай произошел в Кривом Роге.

Как сообщают местные Telegram-каналы, мужчина ловил рыбу в водоеме. Когда он вошел в воду, он попал в сильное течение и начал тонуть.

Это увидела его мать. Она сразу бросилась на помощь сыну.

Свидетели этого происшествия вызвали на место спасателей.

Они достали из воды мать и ее сына. С мужчиной все хорошо, а вот женщина наглоталась воды.

ГСЧС-ники пытались ее откачать, но, к сожалению, она умерла.

Пожалуйста, будьте осторожны на водоемах!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Сичеславской Набережной в 50 метрах от берега обнаружило тело мужчины: что известно.

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