На Днепропетровщине утонула женщина: пыталась спасти сына

Как сообщают местные Telegram-каналы, мужчина ловил рыбу в водоеме. Когда он вошел в воду, он попал в сильное течение и начал тонуть.
Это увидела его мать. Она сразу бросилась на помощь сыну.
Свидетели этого происшествия вызвали на место спасателей.
Они достали из воды мать и ее сына. С мужчиной все хорошо, а вот женщина наглоталась воды.
ГСЧС-ники пытались ее откачать, но, к сожалению, она умерла.
Пожалуйста, будьте осторожны на водоемах!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Сичеславской Набережной в 50 метрах от берега обнаружило тело мужчины: что известно.
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