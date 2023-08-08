В Днепре на Сичеславской Набережной в 50 метрах от берега обнаружило тело мужчины: что известно

Сегодня, 8 августа, на Сичеславской Набережной в воде заметили тело мужчины.

На место вызвали правоохранителей и спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв, ГСЧС-ники установили, что тело находится в 50 метрах от берега на поверхности воды. Погибшего достали и передали сотрудникам полиции.

Вероятно, погибший – это 41-летний мужчина, который 6 августа пошел купаться в реке возле фонтана «Белый лебедь» и не вернулся.

Мы обратились за комментарием в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что личность мужчины устанавливается.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине в пруду утонул 10-летний мальчик.

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