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  • На Днепропетровщине на трассе столкнулись легковушка и грузовик: погибла женщина

На Днепропетровщине на трассе столкнулись легковушка и грузовик: погибла женщина

Сегодня 18:27
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Сегодня, 20 августа, на трассе М30 в Павлоградском районе произошла авария.

Новости Днепра про На Днепропетровщине на трассе столкнулись легковушка и грузовик: погибла женщина

Там столкнулись легковой автомобиль Nissan Primera и грузовик Renault.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.  

К сожалению, погибла 63-летняя водитель легковушки. Также получил травмы 64-летний пассажир. Его с предварительным диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом правого плеча, травма грудной клетки – госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Новости Днепра про На Днепропетровщине на трассе столкнулись легковушка и грузовик: погибла женщина

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре автомобиль упал в реку: пострадали взрослые и дети.

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