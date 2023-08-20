На Днепропетровщине на трассе столкнулись легковушка и грузовик: погибла женщина

Там столкнулись легковой автомобиль Nissan Primera и грузовик Renault.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
К сожалению, погибла 63-летняя водитель легковушки. Также получил травмы 64-летний пассажир. Его с предварительным диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом правого плеча, травма грудной клетки – госпитализировали в больницу.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре автомобиль упал в реку: пострадали взрослые и дети.
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