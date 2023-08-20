Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Кривом Роге 15-летняя девочка покончила с собой: повесилась на лестнице

Сегодня 16:28
просмотров

В Кривом Роге произошел ужасный случай.

Новости Днепра про В Кривом Роге 15-летняя девочка покончила с собой: повесилась на лестнице

В частном доме в Центрально-Городском районе 15-летняя девочка покончила с собой – она повесилась на лестнице.

Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог”.

По словам близких, в последнее время девочка была очень замкнута. До этого — посещала психолога.

На место происшествия вызвали правоохранителей. Они будут устанавливать все обстоятельства.

К сожалению, в последнее время количество самоубийств, особенно среди подростков, выросло: в Днепре на дереве повесилась 17-летняя девушка, а на Никопольщине 17-летний парень задушил себя пакетом.

Если вы заметили, что ваши родные ведут себя очень странно или у них есть суицидальные мысли, поговорите с ними, а лучше сходите вместе к специалисту!

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге 15-летняя девочка покончила с собой: повесилась на лестницеУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге 15-летняя девочка покончила с собой: повесилась на лестницеРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Африканская жара: в Днепре «на солнце» зафиксировали +56 градусов
Новости Днепра
Сегодня 18:01
Африканская жара: в Днепре «на солнце» зафиксировали +56 градусов

Это лето оказалось очень жарким.

В Запорожской области во время вражеского обстрела погиб снайпер с Днепропетровщины: было всего 32 года
Новости Днепра
Сегодня 13:30
В Запорожской области во время вражеского обстрела погиб снайпер с Днепропетровщины: было всего 32 года

Вечная слава!

Даже в воскресенье: где сегодня в Днепре проблемы с водоснабжением
Новости Днепра
Сегодня 12:32
Даже в воскресенье: где сегодня в Днепре проблемы с водоснабжением

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

В Днепре и области на три дня объявили предупреждение об опасном метеоявлении: подробности
Новости Днепра
Сегодня 10:22
В Днепре и области на три дня объявили предупреждение об опасном метеоявлении: подробности

Берегите себя!

Последние новости

Африканская жара: в Днепре «на солнце» зафиксировали +56 градусов
Африканская жара: в Днепре «на солнце» зафиксировали +56 градусов

Это лето оказалось очень жарким.

Сегодня 18:01
3
просмотров
42 самолета F-16 передадут Украине после тренировки наших пилотов и инженеров, – Зеленский
42 самолета F-16 передадут Украине после тренировки наших пилотов и инженеров, – Зеленский

Сегодня, 20 августа, президент Украины Владимир Зеленский с первой леди и командой поехали в Нидерланды.

Сегодня 15:42
5
просмотров
В Днепре местные устроили кровавую драку в маршрутке
В Днепре местные устроили кровавую драку в маршрутке

Кадры могут вас шокировать.

Сегодня 15:03
10
просмотров
Дочь мэра Днепра покорила вершину Айгер в Альпах (ФОТО)
Дочь мэра Днепра покорила вершину Айгер в Альпах (ФОТО)

Высота этой вершины составляет 3967 метров.

Сегодня 14:02
6
просмотров
В Запорожской области во время вражеского обстрела погиб снайпер с Днепропетровщины: было всего 32 года
В Запорожской области во время вражеского обстрела погиб снайпер с Днепропетровщины: было всего 32 года

Вечная слава!

Сегодня 13:30
4
просмотров
Даже в воскресенье: где сегодня в Днепре проблемы с водоснабжением
Даже в воскресенье: где сегодня в Днепре проблемы с водоснабжением

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Сегодня 12:32
5
просмотров
В Днепре неизвестные посреди дороги сливали нечистоты
В Днепре неизвестные посреди дороги сливали нечистоты

На правонарушителей составили протокол.

Сегодня 11:46
4
просмотров
В Днепре и области на три дня объявили предупреждение об опасном метеоявлении: подробности
В Днепре и области на три дня объявили предупреждение об опасном метеоявлении: подробности

Берегите себя!

Сегодня 10:22
14
просмотров
Некоторые трамваи сократят маршрут: как в Днепре в воскресенье работает общественный транспорт
Некоторые трамваи сократят маршрут: как в Днепре в воскресенье работает общественный транспорт

Важная информация!

Сегодня 09:43
5
просмотров
Пламя вырывалось из окон: в Днепре на Янтарной горела квартира в многоэтажке
Пламя вырывалось из окон: в Днепре на Янтарной горела квартира в многоэтажке

Сегодня, 20 августа, в 05:06 на линию "101" сообщили о том, что на улице Янтарной горит квартира в девятиэтажном жилом доме.

Сегодня 08:59
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх