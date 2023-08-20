В Кривом Роге 15-летняя девочка покончила с собой: повесилась на лестнице

В Кривом Роге произошел ужасный случай.

В частном доме в Центрально-Городском районе 15-летняя девочка покончила с собой – она повесилась на лестнице.

Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог”.

По словам близких, в последнее время девочка была очень замкнута. До этого — посещала психолога.

На место происшествия вызвали правоохранителей. Они будут устанавливать все обстоятельства.

К сожалению, в последнее время количество самоубийств, особенно среди подростков, выросло: в Днепре на дереве повесилась 17-летняя девушка, а на Никопольщине 17-летний парень задушил себя пакетом.

Если вы заметили, что ваши родные ведут себя очень странно или у них есть суицидальные мысли, поговорите с ними, а лучше сходите вместе к специалисту!

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