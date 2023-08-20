В Днепре вандалы разрисовали свастиками памятник Кротову

В Днепре вандалы разрисовали памятник Борису Кротову – нанесли красной краской свастики.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Полицейские разыскивают тех, кто это сделал.
Отметим, этот памятник расположен на 12-м квартале – на перекрестке улиц Инженерной и Гладкова. Его установили в мае 1979 года. Борис Кротов в годы Второй мировой войны участвовал в битве за Днепр. Он похоронен в нашем городе.
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