В Днепре вандалы разрисовали свастиками памятник Кротову

Кто это сделал – пока неизвестно.

В Днепре вандалы разрисовали памятник Борису Кротову – нанесли красной краской свастики.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Полицейские разыскивают тех, кто это сделал.

Отметим, этот памятник расположен на 12-м квартале – на перекрестке улиц Инженерной и Гладкова. Его установили в мае 1979 года. Борис Кротов в годы Второй мировой войны участвовал в битве за Днепр. Он похоронен в нашем городе.

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