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На Дніпропетровщині потонула жінка: намагалася врятувати сина

Сьогодні 20:21
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Нещасний випадок стався у Кривому Розі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині потонула жінка: намагалася врятувати сина

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, чоловік ловив рибу у водоймі. Коли він зайшов у воду, то попав у сильну течію та почав тонути.

Це побачила його мати. Вона відразу кинулась на допомогу сину.

Свідки цієї події викликали на місце рятувальників.

Вони дістали з води матір та її сина. З чоловіком все добре, а от жінка наковталася води.

ДСНС-ники намагалися її відкачати, але, на жаль, вона померла.

Будь ласка, будьте обережні на водоймах!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Січеславській Набережній в 50 метрах від берега виявило тіло чоловіка: що відомо.

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