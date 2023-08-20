На Дніпропетровщині потонула жінка: намагалася врятувати сина

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, чоловік ловив рибу у водоймі. Коли він зайшов у воду, то попав у сильну течію та почав тонути.
Це побачила його мати. Вона відразу кинулась на допомогу сину.
Свідки цієї події викликали на місце рятувальників.
Вони дістали з води матір та її сина. З чоловіком все добре, а от жінка наковталася води.
ДСНС-ники намагалися її відкачати, але, на жаль, вона померла.
Будь ласка, будьте обережні на водоймах!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Січеславській Набережній в 50 метрах від берега виявило тіло чоловіка: що відомо.
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Александра Лучка
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