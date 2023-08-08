“Приберуть – відпочиватимуть безоплатно”: свавілля з доступом до Блакитних озер триває

Мешканці Дніпропетровщини скаржаться на власників турбаз, які не пускають їх до Блакитних озер.

Навколо Блакитних Озер, що в Кам’янському районі, знову розгорівся скандал. Якщо минулого року люди могли купатися безкоштовно, то цьогоріч потрапити до води можна тільки за гроші. Про це йдеться в сюжеті 11 каналу.

Блакитними озерами називають зону відпочину в селищі Єлизаветівка, що поблизу Кам’янського. Щорічно тут відпочивають тисячі людей з Дніпра та всієї області. Поблизу водойми побудували бази відпочинку, куди можна потрапити тільки за гроші, але були ділянки з вільним доступом.

Наразі місцеві не можуть вільно відпочити на озері. Підприємці огородили доступ до прибережної території високим парканом і просять за вхід по 50 гривень.

За законом доступ до таких водойм, як Блакитне озеро повинен бути вільним. Місцеві стверджують, що їхні права обмежують. Люди згуртувалися, щоб разом добитися справедливості.

До власника однієї турбаз завітали місцеві разом із журналістами. Чоловік стверджує, що відпочивальники смітять та не прибирають за собою, тож він не хоче пускати їх на свою територію.

“Є територія, яка належить не мені. Власники стоять переді мною, перед озером. Люди здали мені землю в оренду і я заплатив за те, щоб вони ходили туди, на берег. Я їм кажу: ви так туди ходить не будете. Бо вони не прибирають за собою”, – каже власник однієї з турбаз Сергій.

За словами Сергія, місцеві можуть отримати безкоштовний доступ до озера за прибирання.

“Хай прийдуть до мене. Візьму грабельки, сапочку, поможуть прибрати. І я їм зроблю безкоштовні перепустки. І будуть собі ходити відпочивати. Бо я плачу людям гроші, щоб вони після них прибирали”.

Що буде далі побачимо згодом, але поки що людям та підприємцям не вдалося порозумітися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що популярну зону відпочинку обнесли парканом та вирили канал.

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