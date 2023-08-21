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  • На Дніпропетровщині відпочивальників селять у хлібні кіоски біля Блакитних озер (ФОТО)

На Дніпропетровщині відпочивальників селять у хлібні кіоски біля Блакитних озер (ФОТО)

Сьогодні 14:33
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На Блакитних озерах, що поблизу Кам'янського, відпочивальникам пропонують заселитися в модернізовані хлібні кіоски.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині відпочивальників селять у хлібні кіоски біля Блакитних озер (ФОТО)

На одній із баз відпочинку помітили дивне житло. Старі вагончики, де продавали хліб переобладнали на гостьові будиночки. Про це повідомляє портал “Кстаті”.

Місцеві зазначають, що нещодавно у Кам’янському поменшало хлібних кіосків. Два із них знайшли на території однієї із баз відпочинку на Блакитних озерах. Чи справді там хтось живе – не уточнюється, але відомо, що всередині їх обставили меблями та навіть встановили кондиціонер. 

Що цікаво, рекламу із житлових модулів не прибирали, тому місцеві припускають, що після кінця сезону, кіоски повернуться на вулиці міста та знову продаватимуть хліб.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині відпочивальників селять у хлібні кіоски біля Блакитних озер (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині відпочивальників селять у хлібні кіоски біля Блакитних озер (ФОТО)

Кам’янчани припускають, що до такого креативу власники бази вдалися через збільшення попиту, адже цьогоріч обласний туризм як ніколи популярний, бо відомі морські курорти або під окупацією, або постраждали від ракетних обстрілів. Тож багато хто їде покупатися саме на озера та інші зони відпочинку біля прісних водойм. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що свавілля з доступом до Блакитних озер триває. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині відпочивальників селять у хлібні кіоски біля Блакитних озер (ФОТО)Українська

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