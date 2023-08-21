На Днепропетровщине мужчина потерял глаз во время драки

В Никополе объявили о подозрении нападающему, который выбил глаз горожанину.

Об этом сообщили в областной полиции.

Преступление произошло еще 2 мая, но 18 августа нападающему сообщили о подозрении.

Пострадавший обратился в полицию 12 мая. 35-летний житель одного из сел рассказал, что на него напал односельчанин.

Как выяснили полицейские, компания из трех мужчин выпивала возле продуктового магазина. В какой-то момент разразился конфликт, во время которого один из отдыхающих ударил металлической трубой своего товарища по лицу. Тот получил тяжелые ранения.

Врачи диагностировали у пострадавшего полную потерю зрения на левый глаз и перелом костей носа.

18 августа нападающему объявили о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.