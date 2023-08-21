У Кривому Розі п’яний водій не впорався з керуванням та заїхав на кладовище

Днями в Інгулецькому районі Кривого Рогу сталася аварія.

Там 41-річний водій автомобіля ГАЗ не впорався з керуванням та заїхав на територію кладовища, де зніс могильну огорожу.

Про це повідомляє Патрульна поліція Кривого Рогу.

На місце ДТП прибули патрульні. Там вони виявили водія, який розповів, що сталося.

Під час бесіди з керманичем інспектори помітили у нього явні ознаки сп’яніння та запропонували пройти огляд за допомогою Драгера. Водій погодився. Прилад показав 3,83 проміле алкоголю в крові (при нормі 0,2 проміле).

На водія патрульні склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою у стані сп’яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не пред’явила відповідні документи для перевірки) КУпАП.

Триває слідство.

Будь ласка, у жодному разі не сідайте за кермо у стані сп’яніння, бережіть себе та дотримуйтеся ПДР!

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