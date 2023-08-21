В Кривом Роге пьяный водитель не справился с управлением и заехал на кладбище

На днях в Ингулецком районе Кривого Рога произошла авария.

Там 41-летний водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением и заехал на территорию кладбища, где снес могильное ограждение.

Об этом сообщает Патрульная полиция Кривого Рога.

На место ДТП прибыли патрульные. Там они обнаружили водителя, который рассказал, что произошло.

Во время беседы с мужчиной инспекторы заметили у него явные признаки опьянения и предложили пройти осмотр с помощью Драгера. Водитель согласился. Прибор показал 3,83 промилле алкоголя в крови (при норме 0,2 промилле).

На водителя патрульные составили административные протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения) и ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не предъявившим соответствующие документы для проверки) КУоАП.

Продолжается следствие.

Пожалуйста, ни в коем случае не садитесь за руль в состоянии опьянения, берегите себя и соблюдайте ПДД!

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