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Розірвалася у повітрі: стало відомо, якою ракетою росіяни атакували Кривий Ріг

Сьогодні 09:59
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Сьогодні, 22 серпня, близько 05:30 у Кривому Розі пролунав вибух.

Новости Днепра про Розірвалася у повітрі: стало відомо, якою ракетою росіяни атакували Кривий Ріг

За попередньою інформацією, окупанти вдарили по місту балістичною ракетою “Іскандер” – вона розірвалася у повітрі.

Про це розповів начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

Зараз на місці працюють фахівці, які до кінця дня нададуть достовірну інформацію щодо типу ракети, – сказав він.

Зазначимо, у результаті цієї атаки у місті сильно пошкоджено 20 приватних будинків та енергетичну інфраструктуру. Деякі лікарні, вулиці та лінії електротранспорту залишилися без електропостачання. Його оперативно відновлюють.

На жаль, постраждав 70-річний чоловік. У нього порізи обличчя, від госпіталізації він відмовився.

На місці ракетної атаки розгорнуто поліцейський пункт прийому звернень громадян, а також вже працюють два штаби з видачі будматеріалів та оформлення документів на отримання матеріальної допомоги від міста.

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти атакували безпілотниками Синельниківський район.

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Новости Днепра про Розірвалася у повітрі: стало відомо, якою ракетою росіяни атакували Кривий РігУкраїнська Новости Днепра про Розірвалася у повітрі: стало відомо, якою ракетою росіяни атакували Кривий РігРусский

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