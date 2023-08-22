Розірвалася у повітрі: стало відомо, якою ракетою росіяни атакували Кривий Ріг

За попередньою інформацією, окупанти вдарили по місту балістичною ракетою “Іскандер” – вона розірвалася у повітрі.
Про це розповів начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.
Зараз на місці працюють фахівці, які до кінця дня нададуть достовірну інформацію щодо типу ракети, – сказав він.
Зазначимо, у результаті цієї атаки у місті сильно пошкоджено 20 приватних будинків та енергетичну інфраструктуру. Деякі лікарні, вулиці та лінії електротранспорту залишилися без електропостачання. Його оперативно відновлюють.
На жаль, постраждав 70-річний чоловік. У нього порізи обличчя, від госпіталізації він відмовився.
На місці ракетної атаки розгорнуто поліцейський пункт прийому звернень громадян, а також вже працюють два штаби з видачі будматеріалів та оформлення документів на отримання матеріальної допомоги від міста.
Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти атакували безпілотниками Синельниківський район.
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