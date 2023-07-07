Ракетный удар по дому во Львове: спасательные работы завершены, количество погибших снова возросло

Поисково-спасательные работы во Львове завершены.
К сожалению, количество погибших снова возросло – в результате российского удара по многоэтажке погибли 10 человек. Ранены – 45 человек, из которых трое детей.
Об этом сообщил Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины.
Благодарю спасателей, полицейских, коммунальщиков и всех неравнодушных, кто приобщался к круглосуточному разбору завалов. Семьям и близким погибших – наши соболезнования. россия поплатится за убийства наших людей, – написал он.
Напомним, ночью 6 июля российские оккупанты атаковали Львов крылатыми ракетами «Калибр». Одна из них попала в дом. По состоянию на 07:00 7 июля было известно о 9 погибших.
Кроме того, повреждены: более 30 домов; более 250 квартир; десять общежитий; дом ребенка; два вуза; санаторная школа.
В городе объявили двухдневный траур в память о погибших.
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