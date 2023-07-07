В пригороде Днепра второй раз за неделю горит свалка

6 июля снова загорелась свалка в Подгородном.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Во второй раз за неделю в Подгородном загорелась свалка, которая расположена на улице Смоленской. Приехав на вызов, пожарные установили, что горят бытовые отходы на площади 0,09 га.

Из-за сильного пожара спасатели позвали подкрепление. На место инцидента приехали днепровские чрезвычайники.

Локализовать возгорание удалось в 23:00, но ликвидация пожара продолжается.

К тушению пожара привлечены 12 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, а также техника и сотрудники предприятия, которому принадлежит данная территория.

Напомним, два дня назад на этом месте уже тушили пожар.

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