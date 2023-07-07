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У передмісті Дніпра вдруге за тиждень горить сміттєзвалище

Сьогодні 09:27
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6 липня знову загорілося сміттєзвалище в Підгородному.

Новости Днепра про У передмісті Дніпра вдруге за тиждень горить сміттєзвалище

Про це повідомили в ДСНС. 

Удруге за тиждень в Підгородному загорілося сміттєзвалище, яке розташоване на вулиці Смоленській. Приїхавши на виклик, вогнеборці встановили, що палають побутові відходи на площі 0,09 га.

Через сильну пожежу рятувальники покликали підкріплення. На місце інциденту приїхали дніпровські надзвичайники. 

Локалізувати займання вдалося о 23 годині, але ліквідація пожежі триває досі. 

До гасіння пожежі залучено 12 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, а також техніка та співробітники підприємства, якому належить дана територія.

Нагадаємо, два дні тому на цьому місці вже гасили пожежу. 

Новости Днепра про У передмісті Дніпра вдруге за тиждень горить сміттєзвалище

Новости Днепра про У передмісті Дніпра вдруге за тиждень горить сміттєзвалище

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