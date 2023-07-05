На Днепропетровщине без вести пропала 78-летняя бабушка, страдающая потерей памяти: помогите найти

В Днепропетровской области без вести пропала 78-летняя Любовь Мороз.
4 июля она ушла из дома в поселке Карнауховка и не вернулась. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.
Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Милена».
Приметы: рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, заплетенные в две косы, светло-голубые глаза.
Была одета: темно-синее платье, резиновые тапочки.
Важно: женщина страдает потерей памяти.
Если вы видели бабушку или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номеру: 068-777-01-12.
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области без вести пропала 15-летняя девушка.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 6 июля, в Днепре произошла авария на площади Десантников.
В среду, 5 июля, в Днепре на улице Репина произошла…
Важна любая информация!
Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!
Праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7 июля. По преданиям в эту ночь зацветает цветок папоротника, то тот, кто его найдет – найдет и клад. Также ночью происходит большинство обрядов.
Сегодня, 6 июля, в Днепре произошла авария на площади Десантников.
Жители Никополя, где есть проблемы с водоснабжением, часами стоят в очереди за водой, но ее либо не хватает, либо она некачественная.
Компания Meta официально запустила приложение Threads. Уже доступно в Украине.
Через три года суд вынес приговор водительнице троллейбуса по вине которой смертельно травмировалась женщина.
Ночью 6 июля российские оккупанты атаковали Львов крылатыми ракетами "Калибр".
Сегодня исполняется 86 лет с дня открытия в Днепре детской железной дороги в парке Глобы или Малой Приднепровской железной дороги. Это не только необычный аттракцион в парке, но и своего рода кружок, знакомящий детей со специальностями, нужными для работы железной…
Днепрянин изнасиловал двух маленьких девочек.
В эти выходные в Днепре будут праздновать Ивана Купала.
Пострадавших госпитализировали в больницы города.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!