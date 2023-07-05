На Днепропетровщине без вести пропала 78-летняя бабушка, страдающая потерей памяти: помогите найти

Нужна ваша помощь!

В Днепропетровской области без вести пропала 78-летняя Любовь Мороз.

4 июля она ушла из дома в поселке Карнауховка и не вернулась. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Милена».

Приметы: рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, заплетенные в две косы, светло-голубые глаза.

Была одета: темно-синее платье, резиновые тапочки.

Важно: женщина страдает потерей памяти.

Если вы видели бабушку или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номеру: 068-777-01-12.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области без вести пропала 15-летняя девушка.

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