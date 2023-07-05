В мире зафиксировали новый самый жаркий день за историю человечества

3 июля – новый самый жаркий день в истории человечества.

Об этом сообщает Reuters.

По данным специалистов, глобальная температура в этот день достигла 17,01 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд зафиксировали в августе 2016 года, тогда было 16,92 градуса.

Аномальную температуру зарегистрировали даже в Антарктиде, где сейчас зима. По информации Украинской научно-исследовательской базы имени Вернадского, в этот день показатели достигли 8,7 градуса тепла.

Жарче всего сейчас в южных штатах Америки и Северной Африке, где зафиксировали 50 градусов жары.

Это не та веха, которую мы должны праздновать. Это смертный приговор для людей и экосистем, — отмечают ученые.

По словам специалистов, этим летом ожидаются новые температурные рекорды.

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