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У світі зафіксували новий найспекотніший день за історію людства 

Вчора 09:41
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3 липня - новий найспекотніший день в історії людства. 

Новости Днепра про У світі зафіксували новий найспекотніший день за історію людства 

Про це повідомляє Reuters.

За даними фахівців, глобальна температура цього дня сягнула 17,01 градусів за Цельсієм. Попередній рекорд зафіксували в серпні 2016 року, тоді було 16,92 градуса. 

Аномальну температуру зареєстрували навіть в Антарктиді, де зараз зима. За інформацією Української науково-дослідної бази імені Вернадського у цей день показники сягнули 8,7 градуса тепла.  

Найспекотніше зараз в південних штатах Америки та Північній Африці, де зафіксували 50 градусів спеки. 

Це не та віха, яку ми повинні святкувати. Це смертний вирок для людей і екосистем, — зауважують вчені.

За словами фахівців, цього літа очікуються нові температурні рекорди. 

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