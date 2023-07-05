У світі зафіксували новий найспекотніший день за історію людства

3 липня - новий найспекотніший день в історії людства.

Про це повідомляє Reuters.

За даними фахівців, глобальна температура цього дня сягнула 17,01 градусів за Цельсієм. Попередній рекорд зафіксували в серпні 2016 року, тоді було 16,92 градуса.

Аномальну температуру зареєстрували навіть в Антарктиді, де зараз зима. За інформацією Української науково-дослідної бази імені Вернадського у цей день показники сягнули 8,7 градуса тепла.

Найспекотніше зараз в південних штатах Америки та Північній Африці, де зафіксували 50 градусів спеки.

Це не та віха, яку ми повинні святкувати. Це смертний вирок для людей і екосистем, — зауважують вчені.

За словами фахівців, цього літа очікуються нові температурні рекорди.

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