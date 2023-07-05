У світі зафіксували новий найспекотніший день за історію людства 

Про це повідомляє Reuters.
За даними фахівців, глобальна температура цього дня сягнула 17,01 градусів за Цельсієм. Попередній рекорд зафіксували в серпні 2016 року, тоді було 16,92 градуса.
Аномальну температуру зареєстрували навіть в Антарктиді, де зараз зима. За інформацією Української науково-дослідної бази імені Вернадського у цей день показники сягнули 8,7 градуса тепла.
Найспекотніше зараз в південних штатах Америки та Північній Африці, де зафіксували 50 градусів спеки.
Це не та віха, яку ми повинні святкувати. Це смертний вирок для людей і екосистем, — зауважують вчені.
За словами фахівців, цього літа очікуються нові температурні рекорди.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі цього тижня буде пекельна спека.
У Дніпрі буде спекотно.
Після сильних дощів у Дніпрі синоптики пообіцяли справжнє літо.