Четвертий місяць літа: як довго у Дніпрі триматиметься осіння спека

Вересень 2023 повноцінний четвертий місяць літа.

На дворі 25 вересня, а в Україні триває метеорологічне літо, хоча календарне закінчилося три тижні тому. Антициклон триматиме у полоні території більшості областей ще декілька днів.

За словами синоптикині Наталки Діденко, температура повітря очікується високою, +24+29 градусів і навіть у нічні години буде не холодно, +10+17 градусів.

Похолодання варто очікувати з 1 жовтня. Перші дощі видніються після 3-го жовтня.

У Дніпрі найближчими днями, за даними синоптичних сайтів, очікуються літні +27. Трохи спаде спека до суботи, коли температура повітря опуститься до +24 вдень і 10 вночі.

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