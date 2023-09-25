Четвертий місяць літа: як довго у Дніпрі триматиметься осіння спека

На дворі 25 вересня, а в Україні триває метеорологічне літо, хоча календарне закінчилося три тижні тому. Антициклон триматиме у полоні території більшості областей ще декілька днів.
За словами синоптикині Наталки Діденко, температура повітря очікується високою, +24+29 градусів і навіть у нічні години буде не холодно, +10+17 градусів.
Похолодання варто очікувати з 1 жовтня. Перші дощі видніються після 3-го жовтня.
У Дніпрі найближчими днями, за даними синоптичних сайтів, очікуються літні +27. Трохи спаде спека до суботи, коли температура повітря опуститься до +24 вдень і 10 вночі.
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